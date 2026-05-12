Los profesores de Alicante pierden entre 100 y 200 euros brutos al día si se van de huelga

¿Qué pierden los profesores por cada día que falten a sus puestos de trabajo en esta huelga indefinida? Desde este lunes, 11 de mayo, fecha en la que ha arrancado el paro en la provincia de Alicante y el conjunto de la Comunidad Valenciana, los docentes van a dejar de ingresar entre 100 y 200 euros brutos por cada jornada que dejen de impartir clase.

La cantidad que van a ver descontada de su nómina depende, principalmente, de la categoría a la que pertenezcan, es decir, si son maestros o profesores, así como la antigüedad. Como ejemplo, un docente de instituto, con tres sexenios, que se ausenta de las aulas pierde 175 euros por cada día, según el STEPV.

Tomando como referencia el salario del mes de junio, que incluye tanto el sueldo base como la paga extra y que se sitúa aproximadamente en 4.000 euros brutos, el impacto de la huelga se traduce en una reducción progresiva. El coste de una semana de huelga para el profesor es, como mínimo, de alrededor de 500 euros brutos. Estos descuentos incluyen la parte proporcional del salario, la paga extra y el descanso semanal.

El perjuicio económico que acarrea esta movilización, cuyo final se desconoce porque depende de que se llegue a un acuerdo con la Conselleria de Educación para mejorar las condiciones laborales y salariales del colectivo, es uno de los principales elementos que juega en contra de la lucha de los profesionales de la enseñanza pública.

Docentes reclaman mejoras salariales en Alicante / ALEX DOMINGUEZ

Pese a que los sindicatos y asambleas de docentes han tratado de convencer al colectivo apuntando a que una pérdida económica ahora es una "inversión de futuro", depende de las situaciones particulares de cada trabajador el tiempo que pueda secundar el paro. En este contexto, muchos de los profesionales tienen claro que la huelga implica un coste puntual y visible, pero no hacerla supone asumir una pérdida continua que se prolonga en el tiempo.

La subida salarial que pusieron sobre la mesa del Consell siete sindicatos y la Coordinadora de asambleassdocentes de la Comunidad Valenciana fue de hasta 500 brutos mensuales, para equipararse con la media del resto de comunidades autónomas y poder recuperar el poder adquisitivo, tras 19 años sin beneficiarse de una subida salarial por parte de la Generalitat.

La manifestación de profesores por la huelga educativa llena las calles de Elche / AXEL ÁLVAREZ

A la cola del país

Según un estudio de UGT, la diferencia de lo que cobra de más al mes el profesorado de otras autonomías va desde los 71 a los 848 euros brutos mensuales. En concreto, en el caso de los maestros y maestras del cuerpo A2, la retribución en la Comunidad Valenciana es de 2.419 euros brutos, mientras que en Euskadi asciende a 2.862,93 euros (443,93 euros más), en Ceuta y Melilla a 2.993,79 euros (574,79 euros más), en Canarias a 2.679,71 euros (260,71 euros más), en Baleares a 2.632,59 euros (213,59 euros más), en Castilla-La Mancha a 2.581,68 euros (162,68 euros más), en Cantabria a 2.580,49 euros (161,49 euros más), en Andalucía a 2.550,43 euros (131,43 euros más), en la Comunidad de Madrid a 2.503,78 euros (84,78 euros más), en la Región de Murcia a 2.547,12 euros (128,12 euros más), y en Galicia a 2.546,96 euros (127,96 euros más). En Extremadura, con 2.416,44 euros, ya cobran menos que en la Comunidad Valenciana, aunque por un margen muy reducido.

En el caso del profesorado de Secundaria y otros cuerpos del grupo A1, según la radiografía sindical, los docentes alicantinos perciben 2.734,03 euros brutos mensuales, muy por debajo de los 3.582,02 euros de Ceuta y Melilla (847,99 euros más), de los 3.302,58 euros del profesorado vasco (568,55 euros más), de los 2.960,15 euros en Canarias (226,12 euros más), de los 2.960,44 euros en Baleares (226,41 euros más), de los 2.898,04 euros en Cantabria (164,01 euros más), de los 2.883,84 euros en Navarra (149,81 euros más), de los 2.882,25 euros en Andalucía (148,22 euros más), de los 2.878,85 euros en Murcia (144,82 euros más), de los 2.871,99 euros en Galicia (137,96 euros más), de los 2.855,66 euros en Castilla-La Mancha (121,63 euros más), de los 2.855,68 euros en Madrid (121,65 euros más) y de los 2.805,53 euros en Cataluña (71,50 euros más).