Reconocimiento al Hospital de Sant Joan por un proyecto innovador que mejora la detección y el abordaje del asma grave

El Hospital Universitario Sant Joan d’Alacant ha sido reconocido por la Sociedad Valenciana de Neumología por el desarrollo del proyecto “Sistema CDSS Asma Grave”, una iniciativa que mejora la detección y el abordaje de esta patología.

El proyecto permite identificar de forma precoz a pacientes con riesgo de padecer formas graves de la enfermedad y activar un circuito de atención más ágil y especializado. Está liderado por los doctores Eusebi Chiner e Ignacio Boira, del Servicio de Neumología, y cuenta con la participación de un equipo multidisciplinar de profesionales del hospital y de sus áreas de Laboratorio Clínico y Análisis Clínicos.

Indicadores

Esta herramienta analiza de forma automatizada la información clínica de a pacientes que acuden a urgencias con diagnósticos relacionados con asma. A partir de determinados indicadores -como antecedentes, uso de corticoides o biomarcadores como la eosinofilia o niveles elevados de inmunoglobulina-, identifica a aquellos con mayor riesgo y facilita su derivación a consulta especializada.

Según explica el doctor Eusebi Chiner, “este sistema permite detectar de forma precoz pacientes con asma potencialmente grave y derivarlos de manera ágil a consulta, de forma que se facilita su evaluación y seguimiento”. El objetivo es avanzar hacia una atención más personalizada, especialmente en aquellos pacientes que pueden beneficiarse de tratamientos específicos, como las terapias biológicas.

Los doctores Eusebi Chiner e Ignacio Boira / INFORMACIÓN

Coordinación

El proyecto refleja la importancia del trabajo coordinado entre diferentes servicios del hospital, como Neumología, Laboratorio Clínico y Radiodiagnóstico, además de la colaboración con la Universidad de Alicante.

Asimismo, cuenta con el apoyo del Servicio de Informática del hospital, fundamental para el desarrollo e implantación de esta herramienta en la práctica clínica.

El proyecto, según informa la Conselleria de Sanidad, se enmarca dentro de una estrategia de impulso a la innovación y la mejora continua de la atención sanitaria con el objetivo de ofrecer una asistencia más eficaz, accesible y centrada en las necesidades de los pacientes.

2,5 millones de personas afectadas

El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias que cursa con hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable al flujo aéreo, total o parcialmente reversible. Los síntomas principales del asma son pitidos en el pecho (sibilancias), dificultad para respirar (disnea), presión en el pecho (opresión torácica) y tos.

Esta patología afecta en España a alrededor de 2,5 millones de personas, con una incidencia del 5% en adultos y del 10% en niños. Dentro de esta patología encontramos el asma grave, la cual constituye un síndrome heterogéneo con múltiples variantes clínicas y representa el último peldaño en la patología asmática en relación con su gravedad. La prevalencia del asma grave entre los pacientes asmáticos varía de un país a otro y se estima que el 50% de estos pacientes graves tienen un mal control de su enfermedad.

El tabaco, la contaminación y la falta de actividad física agravan el asma. La adopción de hábitos saludables es clave para un mejor pronóstico de las personas afectadas y evitar complicaciones graves.