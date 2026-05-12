Sanidad cierra parte de la tercera planta del Hospital de Sant Joan para la cuarentena de la paciente sospechosa de hantavirus

Parte de la tercera planta del Hospital de Sant Joan d'Alacant está clausurada para máximo aislamiento de la mujer de 32 años con sospecha de hantavirus en un dispositivo que ha supuesto el bloqueo de ocho camas que en condiciones habituales se utilizarían para ingresar a otros pacientes; así como la contratación de personal para hacer tres turnos de Enfermería y tres turnos de técnicos de cuidados auxiliares enfermeros (TCAE). Se está a la espera del resultado de la tercera prueba PCR que se envió en la noche del lunes (sobre las 20 horas) al Centro Nacional de Microbiología en Madrid, tras dos negativos consecutivos.

En las dos PCR anteriores, el resultado se dio a conocer en menos de 24 horas, cuando inicialmente el Ministerio de Sanidad lo estipuló en 48 horas. Cuando se sepan los resultados de esta tercera prueba, las autoridades realizarán una valoración para determinar los pasos a seguir y si realiza la cuarentena definitivamente en el Hospital de Sant Joan. En un principio, las autoridades barajaron su desplazamiento al Gómez Ulla de Madrid, donde están los españoles que iban en el crucero contagiado. Además, se hará a lo largo de la semana chequeos a cinco médicos y ocho enfermeros que llevan desde el viernes en contacto con la mujer, han confirmado fuentes del personal sanitario.

Controles rutinarios

Fuentes oficiales de la Conselleria de Sanidad explican que se realizan los controles rutinarios que establece la unidad departamental de riesgos laborales, en coordinación con el servicio de Medicina Preventiva, y que son habituales en casos como este. "Lógicamente se toman todas las medidas oportunas y se aplican los protocolos establecidos para garantizar la seguridad de los profesionales en todo momento".

Ocho camas bloqueadas y contratación de cuatro sanitarios para atender a la ingresada

La joven de 32 años fue pasajera del vuelo en el que, el 25 de abril, embarcó la mujer que falleció dos días después en Johannesburgo tras contraer el virus a bordo del crucero MV Hondius. Esta era la paciente 1, esposa del pasajero muerto con anterioridad en el barco y considerado el paciente cero. La alicantina estuvo sentada dos filas por detrás, según dijo el viernes el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. La fallecida, de 69 años, permaneció unos 40 minutos en el avión hasta que la tripulación la bajó de la aeronave por su delicado estado de salud para su ingreso en un hospital. El deceso se produjo dos días después.

Alex Domínguez

Técnicas moleculares

El diagnóstico del hantavirus, especialmente en situaciones de brote como la actual, se realiza mediante técnicas moleculares de alta precisión para detectar el material genético del virus en el paciente en muestras de sangre y saliva.

La mujer permanece en aislamiento en una habitación con presión negativa de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del hospital alicantino siguiendo el protocolo establecido para estos casos. Una sala de presión negativa es un entorno hospitalario especializado diseñado para contener contaminantes en el aire (virus, bacterias, hongos) y evitar que salgan al pasillo o áreas contiguas, para contener el contagio a otros pacientes y sanitarios.

La paciente, de acuerdo a los datos hechos públicos por Sanidad, llegó al Hospital de Sant Joan en ambulancia desde su domicilio, aislada en una cápsula de presión negativa para garantizar la seguridad tanto de los profesionales sanitarios como del resto de pacientes. Una vez en el centro hospitalario, entró por Urgencias y fue conducida a la habitación correspondiente por un circuito "seguro y aislado", y se desalojó parte de la tercera planta para hacer el circuito cerrado.

Insuficiencia respiratoria

El único síntoma compatible de la joven residente en la Playa de San Juan con la enfermedad transmitida por el ratón colilargo de los Andes era una tos con insuficiencia respiratoria leve, y desde entonces no ha desarrollado ningún síntoma adicional.

Según explican fuentes sindicales con respecto al bloqueo de camas por el aislamiento de la mujer, "cerrar habitaciones no es lo deseable ya que nuestro hospital suele tener problemas de disponibilidad de camas, llegando a bloquearse las Urgencias con enfermos pendientes de ingresar. Pero es verdad que no disponemos de habitaciones con antesala para vestirse con los equipos de protección individual (EPIs) necesarios para atender infecciones de alta transmisión".

Personal insuficiente

"Con respecto a la contratación de personal, para la atención de este caso, a nosotros nos parece justificada, ya que este hospital tiene una plantilla de personal insuficiente. Por tanto, para atender posibles casos de infecciones con alto grado de transmisibilidad y gravedad, hay que tomar las máximas precauciones posibles", añaden desde los sindicatos.

Sin embargo, hay personal que considera un derroche este dispositivo en un hospital que no da abasto ante la gran población a atender y que lo más adecuado habría sido el traslado de la joven a hacer la cuarentena al Gómez Ulla de Madrid, como se dijo en un principio, ya que "detraerá recursos" durante bastante tiempo, y se considera que "no hay condiciones para mantener a esta persona ingresada en este hospital".