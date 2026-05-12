Sanidad envía al Centro de Microbiología la tercera muestra de la mujer ingresada en Alicante por posible contagio de hantavirus

El Centro Nacional de Microbiología, dependiente del instituto Carlos III, analiza la tercera muestra tomada a la mujer de 32 años ingresada en el Hospital de Sant Joan como caso sospechoso de hantavirus. Es la tercera PCR a la que se somete la paciente tras haber transcurrido las 48 horas desde la extracción de la segunda muestra, tal y como ha establecido el Ministerio de Sanidad. Previamente, se le hicieron otros dos análisis con resultado negativo, lo que significa, por el momento, que la alicantina no tendría la enfermedad ya que el periodo de incubación puede ser largo. La mujer está asintomática: ya no tiene ni la tos que sufría cuando ingresó el viernes, según han informado fuentes sanitarias.

La muestra se remitió anoche, pasadas las 20 horas, al Centro Nacional de Microbiología, indican desde la Conselleria de Sanidad. "Informaremos de los resultados una vez dispongamos de ellos, así como de las medidas adoptar", apuntan desde la Generalitat Valenciana.

En las dos PCR anteriores, el resultado se dio a conocer en menos de 24 horas, cuando inicialmente el Ministerio de Sanidad lo estipuló en 48 horas. Tras conocerse los resultados de esta tercera prueba, las autoridades realizarán una valoración para determinar los pasos a seguir y si realiza la cuarentena definitivamente en el Hospital de Sant Joan. En un principio, las autoridades barajaron su desplazamiento al Gómez Ulla de Madrid, donde están los españoles que iban en el crucero contagiado.

Material genético

El diagnóstico del hantavirus, especialmente en situaciones de brote como la actual, se realiza mediante técnicas moleculares de alta precisión para detectar el material genético del virus en el paciente en muestras de sangre y saliva.

La mujer permanece en aislamiento en una habitación con presión negativa siguiendo el protocolo establecido para estos casos, dentro de la Unidad de Enfermedades Infecciosas, en la tercera planta del centro. Una sala de presión negativa es un entorno hospitalario especializado diseñado para contener contaminantes en el aire (virus, bacterias, hongos) y evitar que salgan al pasillo o áreas contiguas, para contener el contagio a otros pacientes y sanitarios.

La paciente, de acuerdo a los datos hechos públicos por Sanidad, llegó al Hospital de Sant Joan en ambulancia desde su domicilio, aislada en una cápsula de presión negativa para garantizar la seguridad tanto de los profesionales sanitarios como del resto de pacientes. Una vez en el centro hospitalario, entró por Urgencias y fue conducida a la habitación correspondiente por un circuito seguro y aislado.

La mujer ingresada en aislamiento en el Hospital de Sant Joan por sospecha de hantavirus será sometida a una tercera PCR / Jose Navarro

Crucero

Esta joven de 32 años fue pasajera del vuelo en el que embarcó la mujer que falleció dos días después en Johannesburgo tras contraer el virus a bordo del crucero MV Hondius. Esta era la paciente 1, esposa del pasajero que murió en el barco, considerado el paciente cero. Estuvo sentada dos filas por detrás, según dijo el viernes el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. La fallecida, de 69 años, permaneció unos 40 minutos en el avión hasta que la tripulación la bajó de la aeronave por su delicado estado de salud para su ingreso en un hospital. Dos días después falleció.

El único síntoma compatible de la joven residente en la Playa de San Juan con la enfermedad transmitida por el ratón colilargo de los Andes era una tos con insuficiencia respiratoria leve, y desde entonces no ha desarrollado ningún síntoma adicional.

Según epidemiólogos consultados, además de las pruebas PCR, a los pacientes también se les realizan estudios serológicos para detectar anticuerpos. El problema es que el periodo de incubación puede ser largo, hasta cinco semanas en algunos casos. Por eso las autoridades mantienen el aislamiento y el seguimiento clínico.

Delegada

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmado también que se está esperando el resultado de la tercera PCR realizada a la paciente aislada en Sant Joan por sospechas de hantavirus para proceder con el protocolo establecido. "Estamos a la espera de la última PCR y, a partir de ahí, se procederá con el protocolo establecido y aprobado por el Gobierno de España con las comunidades autónomas", ha asegurado Bernabé este martes.

La mujer, de 32 años, está ingresada en el hospital de San Juan de Alicante en una habitación con presión negativa, aislada del resto de pacientes y con personal en exclusiva para su atención, y ya ha dado dos veces negativo de esta enfermedad; según la Conselleria de sanidad, sigue asintomática.

"Esperamos que todo trascurra con normalidad, que está previsto que así sea", ha añadido Bernabé