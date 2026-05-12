El secretario del Ayuntamiento de Alicante también se niega a comparecer en la comisión de Les Naus

Pese a que su nombre está siendo uno de los más pronunciados durante la comisión de Les Naus, Germán Pascual tampoco comparecerá ante el órgano. El vicescretario del Ayuntamiento de Alicante, que ocupa el puesto de secretario de forma accidental desde 2008, asegura que acudir a las sesiones "no se encuentra entre las funciones" de su cargo. Al igual que él, el interventor Francisco Guardiola tampoco participará, al encontrarse fuera de la ciudad en la fecha planteada. Con ellos, ya son 19 de las 20 personas citadas las que rehúsan someterse a las preguntas de los grupos políticos.

Este mismo martes, el alto funcionario ha registrado un escrito en el que apunta que, respecto a su conocimiento de las polémicas adjudicaciones de vivienda protegida que han salpicado a cargos vinculados con el PP, el Consistorio y la Generalitat, se remite "al expediente de averiguación de hechos instruido al efecto por esta Vicesecretaría". Un documento sobre el que también se han puesto todas las miradas en los últimos meses, ya que Pascual firmó su apertura a la 1:10 de la madrugada por orden del alcalde, Luis Barcala, poco después de que el entorno del dirigente popular supiera que INFORMACIÓN iba a publicar el artículo que destapó el caso.

Vulneración de derechos

El secretario del Pleno y vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante, Germán Pascual, se ha convertido en una figura de gran relevancia dentro de la actualidad municipal en los últimos meses: no solo ha tenido que elaborar distintos informes sobre cuestiones como la polémica sobre el derecho de los concejales de baja a participar en las votaciones, sino que también fue el elegido por el alcalde, Luis Barcala, para llevar a cabo la investigación interna sobre posibles conflictos de interés en las adjudicaciones de Les Naus.

En el marco de la comisión de Les Naus, el secretario ha vuelto a situarse en el centro de la polémica después de que el gobierno municipal ocultase a la oposición un documento suscrito por él, en este caso sobre el funcionamiento del órgano municipal relacionado con el escándalo de las viviendas protegidas.

En dicho informe, Germán Pascual señala que el reglamento municipal "en ningún momento hace referencia a la posibilidad de creación de comisiones de investigación" y que dicha potestad pertenece al Congreso, el Senado y las Cortes. Por ello, el alto funcionario incide en que "ningún ciudadano puede encontrarse ante una comisión en peores condiciones que si estuviera ante un juez" y sostiene que "no procede la solicitud de comparecencia a concejales o miembros de la Junta de Gobierno Local".

En la misma línea, el vicesecretario también considera que la función de la citada comisión "ha de ceñirse al examen formal de los expedientes completos" y que "solo se podrán solicitar las comparecencias del personal funcionario o laboral que haya participado en el proceso", aunque advierte de que "no tendrá obligación legal de comparecer" y de que "se le advertirá de que no existe normativa aplicable que garantice la defensa de sus derechos constitucionales".

Además, señala que llevar a cabo una investigación que "corresponde, en exclusiva, a los jueces y tribunales" por parte de la comisión municipal "podría vulnerar los derechos a no sufrir indefensión, a un proceso con todas las garantías, a la tutela efectiva, a la presunción de inocencia, al honor y a la dignidad de la persona".

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