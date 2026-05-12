Educación
Segundo día de huelga de profesores: los docentes mantienen el pulso a la conselleria en las calles de la provincia de Alicante
Las protestas se centralizan este martes en Alicante, Sant Joan, San Vicente, Mutxamel, Alcoy, Castalla y Ondara
Tras un arranque histórico, la huelga indefinida de profesores llega a su segundo día con aulas vacías de docentes y concentraciones en distintos puntos de la provincia. Impulsados por el ímpetu de una movilización que logró desplegar a más de 12.000 profesionales en Alicante, el colectivo mantiene el pulso para arrancar una propuesta "seria y concreta" de la Conselleria de Educación que permita mejorar sus condiciones laborales y salariales, sin que por ahora haya ninguna fecha para una nueva reunión.
El calendario de movilizaciones irá escalando durante toda la semana, con nuevos encierros, asambleas, una concentración frente a la Casa de las Brujas en Alicante, frente a la Dirección Territorial de Educación hasta llegar al viernes con una manifestación conjunta en València con la que los sindicatos convocantes aspiran a "reventar" las cifras de participación tras el "éxito" de este lunes.
Una de las primeras en comenzar ha sido en la avenida de Dénia de la capital alicantina, organizada por la asamblea de docentes del instituto Las Lomas. Allí, profesorado de la Zona Norte ha vuelto a reivindicar la enseñanza pública, han criticado la falta de personal, el deterioro de las infraestructuras educativas, las ratios elevadas y la congelación de sus retribuciones desde hace 19 años. Han arremetido contra "la infrafinanciación en la educación pública en pro de la concertada".
Docentes de San Vicente, Mutxamel y Sant Joan cogen el testigo
No obstante, la marea verde ha tenido este martes su mayor despliegue en la comarca de l' Alacantí, hasta donde se han desplazado profesores de distintos puntos de la provincia, sobre todo, de Alicante y Elche.
A las 10 de la mañana ha arrancado una manifestación con dos cabeceras simultáneas, en el colegio La Almazara y en el IES María Blasco, hasta el Ayuntamiento de San Vicente. Por su parte, a las 9 de la mañana han partido columnas educativas en Mutxamel desde el IES Mutxamel y los colegios Manuel Antón y El Salvador, y a las 9.30 desde el colegio Arbre Blanc y el instituto L'Alluser.
Sobre las 10 han juntado todos en una concentración ante el Ayuntamiento de la localidad y, una hora después, a las once de la mañana, partirán hacia Sant Joan.Mientras tanto, en el municipio vecino la columna educativa ha salido a las nueve de la mañana desde el IES Lloixa y los colegios Lo Romero y Somni, en dirección al Ayuntamiento, donde se reunirán a las 12 con los docentes que lleguen de Mutxamel.
En l'Alcoià también se están desarrollando protestas, en concreto en Alcoy y Castalla. Y también en la comarca de la Marina Alta, donde, en el municipio de Ondara se han concentrado decenas de docentes y ha tenido lugar una comarcal, una valoración de la huelga y deliberación de nuevas acciones.
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