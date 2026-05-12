Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mata a golpes a su amigoContagiado HantavirusHuelga de profesoresTransporte AlicantePlaca desaparecidaLey Bienestar animalJubilarte antes"¿Qué?"
instagramlinkedin

Educación

Segundo día de huelga de profesores: los docentes mantienen el pulso a la conselleria en las calles de la provincia de Alicante

Las protestas se centralizan este martes en Alicante, Sant Joan, San Vicente, Mutxamel, Alcoy, Castalla y Ondara

Huelga de profesores en Alicante: las protestas cortan la Avenida de Dénia con calle Padre Faustino Míguez en Alicante

Huelga de profesores en Alicante: las protestas cortan la Avenida de Dénia con calle Padre Faustino Míguez en Alicante

Jose Navarro

A. Fajardo

L. Gil López

Tras un arranque histórico, la huelga indefinida de profesores llega a su segundo día con aulas vacías de docentes y concentraciones en distintos puntos de la provincia. Impulsados por el ímpetu de una movilización que logró desplegar a más de 12.000 profesionales en Alicante, el colectivo mantiene el pulso para arrancar una propuesta "seria y concreta" de la Conselleria de Educación que permita mejorar sus condiciones laborales y salariales, sin que por ahora haya ninguna fecha para una nueva reunión.

El calendario de movilizaciones irá escalando durante toda la semana, con nuevos encierros, asambleas, una concentración frente a la Casa de las Brujas en Alicante, frente a la Dirección Territorial de Educación hasta llegar al viernes con una manifestación conjunta en València con la que los sindicatos convocantes aspiran a "reventar" las cifras de participación tras el "éxito" de este lunes.

Una de las primeras en comenzar ha sido en la avenida de Dénia de la capital alicantina, organizada por la asamblea de docentes del instituto Las Lomas. Allí, profesorado de la Zona Norte ha vuelto a reivindicar la enseñanza pública, han criticado la falta de personal, el deterioro de las infraestructuras educativas, las ratios elevadas y la congelación de sus retribuciones desde hace 19 años. Han arremetido contra "la infrafinanciación en la educación pública en pro de la concertada".

Huelga de docentes en Alicante: la manifestación llega a la Avenida de Dénia

Huelga de docentes en Alicante: la manifestación llega a la Avenida de Dénia

Ver galería

Huelga de docentes en Alicante: la manifestación llega a la Avenida de Dénia / Jose Navarro

Docentes de San Vicente, Mutxamel y Sant Joan cogen el testigo

No obstante, la marea verde ha tenido este martes su mayor despliegue en la comarca de l' Alacantí, hasta donde se han desplazado profesores de distintos puntos de la provincia, sobre todo, de Alicante y Elche.

A las 10 de la mañana ha arrancado una manifestación con dos cabeceras simultáneas, en el colegio La Almazara y en el IES María Blasco, hasta el Ayuntamiento de San Vicente. Por su parte, a las 9 de la mañana han partido columnas educativas en Mutxamel desde el IES Mutxamel y los colegios Manuel Antón y El Salvador, y a las 9.30 desde el colegio Arbre Blanc y el instituto L'Alluser.

Sobre las 10 han juntado todos en una concentración ante el Ayuntamiento de la localidad y, una hora después, a las once de la mañana, partirán hacia Sant Joan.Mientras tanto, en el municipio vecino la columna educativa ha salido a las nueve de la mañana desde el IES Lloixa y los colegios Lo Romero y Somni, en dirección al Ayuntamiento, donde se reunirán a las 12 con los docentes que lleguen de Mutxamel.

Noticias relacionadas y más

Profesores de la Marina Alta, este martes en Ondara

Profesores de la Marina Alta, este martes en Ondara / INFORMACIÓN

En l'Alcoià también se están desarrollando protestas, en concreto en Alcoy y Castalla. Y también en la comarca de la Marina Alta, donde, en el municipio de Ondara se han concentrado decenas de docentes y ha tenido lugar una comarcal, una valoración de la huelga y deliberación de nuevas acciones.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Huelga de profesores en Alicante en directo: los docentes inician un paro sin precedentes con 66.000 profesionales llamados a la convocatoria
  2. Los propietarios de Les Naus de Alicante, un listado lleno de coincidencias: entre vecinos de antes y contactos compartidos
  3. El anuncio del Parque Central de Alicante dispara los precios de la vivienda en su entorno
  4. Los dramas de los profesores en las aulas de la provincia de Alicante
  5. Alerta amarilla en Alicante: las lluvias torrenciales y el granizo ponen en jaque a la provincia
  6. Retenciones en la N-332 en Torrevieja (como casi siempre) y la A-70 se atasca hacia Valencia en una mañana complicada en Alicante
  7. Temarios, pruebas de nivel y excursiones suspendidas en los centros educativos de Alicante por la huelga de profesores
  8. Así se prepara Alicante para medir su límite ante otro verano de récord

Sanidad envía al Centro de Microbiología la tercera muestra de la mujer ingresada en Alicante por posible contagio de hantavirus

Sanidad envía al Centro de Microbiología la tercera muestra de la mujer ingresada en Alicante por posible contagio de hantavirus

Segundo día de huelga de profesores: los docentes mantienen el pulso a la conselleria en las calles de la provincia de Alicante

Jaque al contrato de transporte público de Alicante: un juzgado tumba parte del pliego

Jaque al contrato de transporte público de Alicante: un juzgado tumba parte del pliego

Reconocimiento al Hospital de Sant Joan por un proyecto innovador que mejora la detección y el abordaje del asma grave

Reconocimiento al Hospital de Sant Joan por un proyecto innovador que mejora la detección y el abordaje del asma grave

Investigadores de Alicante desarrollan un test con algoritmos para afinar en la detección del cáncer de colon

Investigadores de Alicante desarrollan un test con algoritmos para afinar en la detección del cáncer de colon

Alicante participa en un proyecto europeo para reducir el riesgo de cáncer en pacientes con múltiples pólipos en colon y recto

Alicante participa en un proyecto europeo para reducir el riesgo de cáncer en pacientes con múltiples pólipos en colon y recto

Tráfico en la provincia hoy: nivel amarillo por atascos en la A-70 y un accidente en la N-332 a la altura de Coveta Fumà

Tráfico en la provincia hoy: nivel amarillo por atascos en la A-70 y un accidente en la N-332 a la altura de Coveta Fumà

El tiempo en Alicante: estos son los municipios donde se esperan chubascos este martes

El tiempo en Alicante: estos son los municipios donde se esperan chubascos este martes
Tracking Pixel Contents