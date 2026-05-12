Los sindicatos pasan la pelota a Educación para desconvocar y ya preparan acciones para extender la huelga la próxima semana

De un tejado a otro y sin visos de acuerdo para poner fin a una huelga histórica de profesores en la provincia de Alicante y el conjunto de la Comunidad. Tras un arranque masivo, que implicó que los docentes vaciaran las aulas alicantinas este lunes (el 49 %, según la Conselleria de Educación; del 90 %, según los convocantes), la Generalitat pasó la pelota a los sindicatos para reanudar las negociaciones, sin dar una fecha para una nueva reunión. Y este martes, han sido los sindicatos los que recuerdan que es la Administración autonómica la que tiene la competencia de convocarles y que en sus manos está la desactivación de un paro indefinido sin precedentes tras meses reclamando propuestas concretas.

Lo mínimo que esperaban era que tras multitudinaria implicación de los docentes programaran una reunión de urgencia. Llegados a este extremo, para los profesionales de la enseñanza todo pasa por recibir una oferta de mínimos y la voluntad para seguir dialogando, pero con compromisos por escrito, plazos y cifras concretas.

Mientras tanto, los docentes continúan manteniendo el pulso en las calles, con un calendario de movilizaciones, encierros y asambleas, que pretenden mantener en activo hasta el viernes, cuando hay programada una manifestación conjunta en València, con la que aspiran pulverizar las cifras de participación que este lunes han tenido las marchas celebradas en las tres capitales, que implicó que, en total, más de 35.000 personas se echaran a las calles. De cualquier manera, el comité de huelga ya prevé que este conflicto continúe extendiéndose hasta la próxima semana, por lo que ha comenzado a preparar acciones reivindicativas e incluso a pedir permisos para nuevas protestas, a la par de seguir sin impartir clase, según fuentes sindicales.

Alex Domínguez

Aspiraciones muy alejadas

"Somos los sindicatos quienes estamos pidiendo una negociación sobre los seis puntos de la plataforma reivindicativa desde el mes de septiembre. Somos los sindicatos quienes hemos estado trasladando a la conselleria las propuestas sobre cada uno de los temas: retribuciones, ratios, burocracia, infraestructuras, plantillas docentes y valenciano. Somos los sindicatos quienes nos hemos visto obligados a convocar acciones y movilizaciones porque alguien en esa conselleria atienda las peticiones del profesorado. Y la respuesta a todo esto son 75 euros en tres años", ha lamentado el STEPV.

Las exigencias del profesorado y las respuestas de la Administración autonómica continúan siendo muy alejadas. La subida salarial que pusieron sobre la mesa del Consell siete sindicatos y la Coordinadora de asambleassdocentes de la Comunidad Valenciana fue de hasta 500 brutos mensuales, frente a los 1.050 euros anuales que ha ofrecido la Conselleria, a través del director general de Personal Docente, Pablo Ortega, al que le han ido encomendando desgranar la oferta autonómica. "Una burla" para el colectivo de profesionales, que aspira a recuperar el poder adquisitivo perdido tras casi dos décadas sin beneficiarse de una subida salarial por parte de la Generalitat, además de una planificación para ver incrementado el personal, para reducir los alumnos por clase, mejorar las instalaciones educativas, etc.

Áxel Álvarez

En parte económica, como mínimo, pretenden que el aumento tenga las tres cifras. En 2007, tras varias jornadas de huelga lograron 134 euros más al mes por docente, junto a otros 40 euros de tramo, que implicaron una subida mínima de 1.800 euros anuales, según UGT.

Sin embargo, Educación ha llegado a cuantificar en 2.400 millones de euros anuales las demandas de los docentes, una cantidad que ya ha dejado claro que es "inasumible" y de ello ha culpado a la infrafinanciación autonómica.