Estas son las mantenedoras de la Proclamación de las Belleas del Foc 2026

La Federació de Fogueres ha confirmado a Loreto Brotons y María José Sáez como las mantenedoras de la Proclamación de las Belleas del Foc 2026, la gala en la que se impondrán las bandas a las máximas representantes de la Fiesta dos semanas después de la Elección en la Plaza de Toros. Tras un año en que la ceremonia tuvo que trasladarse a la plaza del Ayuntamiento, el acto recupera este año su escenario habitual, el Teatro Principal de Alicante, donde se celebrará el viernes 15 de mayo para las representantes infantiles y el sábado 16 para las adultas.

La elección de las mantenedoras responde a la intención de la Federació de contar con figuras cercanas a la ciudad y a la propia Fiesta, capaces de transmitir emoción y acompañar a las Belleas del Foc en uno de los momentos más importantes de su año. Además, la gala incorporará este año estrenos musicales que se interpretarán en directo durante la imposición de las bandas, un detalle que busca reforzar la solemnidad de la ceremonia.

Emoción en los discursos

La mantenedora adulta, Loreto Brotons, presidenta de la Asociación Provincial de Alicante de Mujeres con Cáncer de Mama (Apamm) y tía de la Bellea del Foc 2026, aseguró que su intervención será "muy sentida y emotiva, dedicada a ellas y a sus damas". Sobre su experiencia, Brotons compartió: "Cuando me llamaron me quedé en shock. Estoy muy agradecida por la difusión que se da desde la asociación y por poder compartirlo con la familia. Mi discurso va a ser muy sentido, emotivo y para ellas", destacó. Además, Brotons aconsejó a su sobrina, María Pastor, que trate de estar "lo más tranquila posible" y que disfrute cada instante, "porque es único".

Estoy muy agradecida por la difusión que se da desde la asociación y por poder compartirlo con la familia. Mi discurso va a ser muy sentido, emotivo y para ellas Loreto Brotons — Mantenedora

Por su parte, la mantenedora infantil, María José Sáez, ha vivido la Fiesta desde dentro en diferentes cargos como dama de honor de la Bellea del Foc, delegada de infantiles de la comisión gestora y jurado de la Elección de la Bellea del Foc tanto en categorías adultas como infantiles. Además, forma parte de la Hoguera La Marina y es docente de profesión, sobre su participación, Sáez comentó que se quedó "muy sorprendida, pero muy ilusionada y agradecida, sobre todo porque hemos sido compañeros y que se acuerden de ti es de agradecer". Acerca de su discurso, apuntó las protagonistas serán "las niñas,quienes realmente son quienes viven este día".

Muy sorprendida, pero muy ilusionada y agradecida, sobre todo porque hemos sido compañeros y que se acuerden de ti es de agradecer María José Sáez — Mantenedora infantil

Por su parte, la Bellea del Foc 2026, María Pastor, expresó que siente "mucha ilusión" por la Proclamación. "Tener a mi tía como mantenedora me hace mucha ilusión; es una persona a la que quiero mucho y admiro", apuntó Pastor. Asimismo, la Bellea del Foc infantil 2026, Leire Arellano, añadió que se encuentran "muy emocionadas por la Proclamación" pata la que quedan ya muy pocos días. "Tenemos muchas ganas de vernos las faldas y disfrutar de cada momento", aseguró Arellano.

Novedades musicales

El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, destacó la importancia de recuperar el Teatro Principal como escenario principal y señaló que este año se presentará una novedad que la organización espera que se consolide en el futuro: la interpretación en directo de una fantasía musical compuesta por Miguel Ángel Mataix y ejecutada por la banda de Sant Joan d’Alacant durante la imposición de las bandas.

Hasta ahora no teníamos esta pieza, y lo hemos conseguido gracias al compositor y a la banda, a los que estamos muy agradecidos David Olivares — Presidente de la Federació de Fogueres

"Es el momento más solemne del acto, similar a lo que ocurre con la Fallera Mayor de València o la Reina de Castellón. Hasta ahora no teníamos esta pieza, y lo hemos conseguido gracias al compositor y a la banda, a los que estamos muy agradecidos", explicó Olivares. La pieza será registrada para que su interpretación quede limitada exclusivamente a este acto. Además, entre las novedades destaca que durante toda la gala la banda permanecerá sobre el escenario.