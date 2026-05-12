La tercera prueba PCR por hantavirus realizada a la mujer en seguimiento en Alicante resulta negativa

La tercera prueba PCR por hantavirus realizada a la mujer en seguimiento en Alicante da resultado negativo y permanecerá ingresada en el mismo hospital alicantino, según lo dispuesto por el Ministerio de Sanidad. Así lo acaba de confirmar la Conselleria de Sanidad, que anoche, sobre las 20 horas, envió al Centro Nacional de Microbiología del instituto Carlos III la muestra de la paciente de 32 años que se encuentra aislada en el Hospital de Sant Joan.

La mujer, que continúa asintomática, pasa a considerarse como contacto y se le repetirá la prueba a los 7 días desde la fecha del ingreso, tal y como establece el nuevo protocolo aprobado hoy por el Ministerio. Es decir, el próximo viernes.

Sistema europeo de alertas

La Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad contactó con la joven el pasado viernes después de recibir un aviso a través del Sistema Europeo de Alertas, y en coordinación con el Ministerio de Sanidad. Esta fue pasajera del vuelo en el que, el 25 de abril, embarcó la mujer que falleció dos días después en Johannesburgo tras contraer el virus a bordo del crucero MV Hondius. Esta era la paciente uno, esposa del pasajero muerto con anterioridad en el barco y considerado el paciente cero.

La alicantina estuvo sentada dos filas por detrás, según dijo el viernes el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. La fallecida, de 69 años, permaneció unos 40 minutos en el avión hasta que la tripulación la bajó de la aeronave por su delicado estado de salud para su ingreso en un hospital. El deceso se produjo dos días después.

Técnicas moleculares

El diagnóstico del hantavirus, especialmente en situaciones de brote como la actual, se realiza mediante técnicas moleculares de alta precisión para detectar el material genético del virus en el paciente en muestras de sangre y saliva.

La mujer permanece en aislamiento en una habitación con presión negativa de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del hospital alicantino siguiendo el protocolo establecido para estos casos. Una sala de presión negativa es un entorno hospitalario especializado diseñado para contener contaminantes en el aire (virus, bacterias, hongos) y evitar que salgan al pasillo o áreas contiguas, para contener el contagio a otros pacientes y sanitarios.

La mujer ingresada en aislamiento en el Hospital de Sant Joan por sospecha de hantavirus será sometida a una tercera PCR / Jose Navarro

Recursos necesarios

La Conselleria de Sanidad recalca que activó, desde el primer momento, los recursos necesarios para garantizar la seguridad y vigilancia epidemiológica tanto de la población, como de los profesionales sanitarios.

La mujer fue evacuada la tarde del viernes desde su domicilio a un hospital de la provincia de Alicante en una ambulancia con los dispositivos de seguridad establecidos para estos casos.

Presión negativa

Una vez en el Hospital de Sant Joan, que es donde está ingresada en la Unidad de Enfermedades Infecciosas, la mujer fue trasladada a una habitación con presión negativa garantizando su aislamiento en una cápsula también de presión negativa y conducida por un circuito seguro y separado del resto de pacientes y profesionales, salvaguardando así la seguridad en todo momento.

Hasta el momento son tres las pruebas PCR realizadas y todas han sido negativas.