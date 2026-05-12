El tiempo en Alicante: estos son los municipios donde se esperan chubascos este martes

Martes primaveral, con temperaturas cálidas y chubascos con cielos cubiertos en algunos municipios de la provincia de Alicante. Precisamente en la capital, donde ayer la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) marcaba lluvia para hoy, el tiempo ha dado un giro hacia los cielos más despejados y sin lluvias, que, sin embargo, sí pueden volver aparecer el jueves y el viernes en forma de intervalos nubosos con lluvia escasa.

La Vega Baja registrará hoy las temperaturas máximas más altas, con 29 grados en Orihuela, seguidas de 27 en Elche y valores de hasta 26 grados en Alicante. En el interior de la provincia las máximas rondarán los 23 a los 25 grados. Alcoy y Elda experimentarán las mínimas más bajas, en torno a los 11 y 12 grados; en el litoral estas se situarán en los 15 o 16 grados.

En cuanto a la inestabilidad, se esperan chubascos hoy en municipios como Benidorm, Dénia y Alcoy, donde la nubosidad será más abundante, sin descartar lluvias débiles en otros puntos del litoral norte.

Alicante

La semana arranca con cielos despejados y ambiente estable, máximas de hasta 26 grados y una madrugada suave en torno a los 16. El martes crecerán las nubes con posibilidad de alguna lluvia débil por la mañana y, sobre todo, viento intenso por la tarde, antes de una mejoría clara. A partir del jueves regresará la inestabilidad con chubascos intermitentes, y el fin de semana bajarán las temperaturas hasta un ambiente más fresco.

Elche

Predominará el sol y el calor moderado al inicio, con valores que alcanzarán los 27 grados y noches templadas. El martes amanecerá más nuboso y podría dejar alguna lluvia débil, con rachas fuertes de viento en las horas centrales. El viernes se esperan precipitaciones dispersas y el sábado refrescará de forma notable, con máximas que caerán hasta los 23 grados.

Benidorm

La estabilidad será protagonista en el arranque, con 22 grados de máxima y ambiente agradable junto al mar. El martes traerá intervalos nubosos y lluvias débiles, mientras el jueves y viernes volverán las precipitaciones más persistentes. El sábado se notará un descenso térmico, con apenas 19 grados y sensación más fresca en la costa.

Elda

El interior vivirá jornadas soleadas y templadas, con máximas de 25 grados y mínimas frescas cercanas a los 12. El martes soplará viento muy fuerte, con rachas intensas que marcarán la jornada pese a la escasa lluvia. El viernes regresarán los chubascos, y el fin de semana bajarán los termómetros hasta un ambiente más fresco, con mínimas de 8 o 9 grados.

Torrevieja

Comienzo tranquilo con cielos despejados y temperaturas suaves, hasta 23 grados de máxima. El martes será más revuelto, con lluvias débiles y viento intenso, especialmente durante la mañana. Tras una breve tregua, el viernes volverán las precipitaciones, y el sábado se notará un descenso térmico que dejará máximas en torno a los 22 grados.

Orihuela

El calor moderado dominará los primeros días, con máximas que alcanzarán los 28 y 29 grados y ambiente seco. El martes el viento fuerte de poniente será el elemento más destacado, con rachas intensas por la tarde. El viernes aumentará la nubosidad con lluvias dispersas, y el fin de semana bajarán ligeramente las temperaturas, aunque seguirá el ambiente templado.

Alcoy

La semana empieza con cielos despejados y temperaturas suaves, en torno a 23 grados durante el día y 11 por la noche. El martes soplará viento fuerte en el interior, con rachas destacables y nubes variables. El viernes será el día más inestable, con lluvias frecuentes, y el sábado se registrará un claro descenso térmico, con mínimas de apenas 8 grados.

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Dénia

Ambiente estable al inicio, con 23 grados de máxima y brisa moderada. El martes aumentarán las nubes y podrán darse lluvias débiles, acompañadas de rachas intensas en la costa. El viernes se prevén precipitaciones más continuadas, y el sábado refrescará hasta 21 grados, con intervalos nubosos y sensación más templada.