Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo huelgaParo profesoresHantavirus en AlicanteMascletás LucerosNueva plaza MontañetaPromoción viviendas AlicanteLibros gratis
instagramlinkedin

Tráfico en la provincia hoy: nivel amarillo por atascos en la A-70 y un accidente en la N-332 a la altura de Coveta Fumà

La DGT informa de congestión en Fontcalent y Torrevieja, además de obras y obstáculos en una mañana con múltiples incidencias en Alicante

Cruce de la N-332 que da acceso a Coveta Fumà.

Cruce de la N-332 que da acceso a Coveta Fumà. / J.A.RICO

J. A. Giménez

J. A. Giménez

La Dirección General de Tráfico (DGT) registra este martes 12 de mayo una mañana complicada en varias carreteras de la provincia de Alicante, con retenciones en la A-70 y la N-332, además de numerosas obras y obstáculos en vías principales como la A-7 y la AP-7.

La incidencia más destacada afecta a la A-70 a la altura de Fontcalent. Tráfico ha notificado dos tramos con circulación irregular: uno en sentido Murcia, entre los kilómetros 20 y 21, y otro hacia Valencia, entre los kilómetros 21,5 y 20. Ambos mantienen nivel amarillo por congestión.

También sigue presentando problemas la N-332 en Torrevieja, donde la circulación continúa irregular entre los kilómetros 54 y 57,75 en ambos sentidos, una de las zonas habituales de saturación en la Vega Baja.

Accidente en Coveta Fumà

A primera hora de la mañana, la DGT además ha informado de un accidente en la N-332 a la altura de Coveta Fumà, en el Campello, que ha provocado un obstáculo fijo en el kilómetro 122,468 en sentido creciente.

La A-7 concentra buena parte de las incidencias de mantenimiento y obstáculos. En Ibi continúan las obras entre los kilómetros 458 y 455,5 en dirección Alcoy, con el carril derecho cerrado hasta las 15.30 horas. También hay trabajos en Alcudia y Alqueries de Benifloret, con arcén cerrado, además de un corte móvil previsto entre La Aparecida y La Matanza hasta la mañana del miércoles.

La AP-7 mantiene restricciones por obras en los tramos de Almoradí-Rojales y Torrevieja-Orihuela Costa, donde permanecen cerrados carriles izquierdos hasta las 18.00 horas. Además, Tráfico ha detectado un obstáculo fijo en l’Olla, en el entorno de Altea.

En Benidorm, la N-332 registra varios trabajos de mantenimiento con arcenes cerrados durante toda la jornada, mientras que en Alicante capital permanece activo un aviso por obstáculo fijo en la A-70.

Noticias relacionadas y más

La DGT recomienda extremar la precaución y consultar el estado del tráfico antes de desplazarse, especialmente en los accesos del área metropolitana de Alicante, la Vega Baja y los corredores turísticos de la costa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Huelga de profesores en Alicante en directo: los docentes inician un paro sin precedentes con 66.000 profesionales llamados a la convocatoria
  2. Los propietarios de Les Naus de Alicante, un listado lleno de coincidencias: entre vecinos de antes y contactos compartidos
  3. El anuncio del Parque Central de Alicante dispara los precios de la vivienda en su entorno
  4. Los dramas de los profesores en las aulas de la provincia de Alicante
  5. Alerta amarilla en Alicante: las lluvias torrenciales y el granizo ponen en jaque a la provincia
  6. Retenciones en la N-332 en Torrevieja (como casi siempre) y la A-70 se atasca hacia Valencia en una mañana complicada en Alicante
  7. Temarios, pruebas de nivel y excursiones suspendidas en los centros educativos de Alicante por la huelga de profesores
  8. Así se prepara Alicante para medir su límite ante otro verano de récord

Tráfico en la provincia hoy: nivel amarillo por atascos en la A-70 y un accidente en la N-332 a la altura de Coveta Fumà

Tráfico en la provincia hoy: nivel amarillo por atascos en la A-70 y un accidente en la N-332 a la altura de Coveta Fumà

El tiempo en Alicante: estos son los municipios donde se esperan chubascos este martes

El tiempo en Alicante: estos son los municipios donde se esperan chubascos este martes

Del tren de Madrid a los tranvías de mulas: cronología de los transportes ferroviarios más míticos de Alicante

Del tren de Madrid a los tranvías de mulas: cronología de los transportes ferroviarios más míticos de Alicante

Médicos y científicos de Alicante participan en un proyecto europeo para reducir el riesgo de cáncer en pacientes con múltiples pólipos en colon y recto

Médicos y científicos de Alicante participan en un proyecto europeo para reducir el riesgo de cáncer en pacientes con múltiples pólipos en colon y recto

El gobierno de Barcala vuelve a dejar en el aire la participación del alcalde en otra sesión "fantasma" de la comisión de Les Naus

El gobierno de Barcala vuelve a dejar en el aire la participación del alcalde en otra sesión "fantasma" de la comisión de Les Naus

Las mascletás, más cerca de seguir este año en Luceros pese a los intentos judiciales para proteger la fuente

Las mascletás, más cerca de seguir este año en Luceros pese a los intentos judiciales para proteger la fuente

La desaparición de una placa que inquieta al Casco Antiguo de Alicante

La desaparición de una placa que inquieta al Casco Antiguo de Alicante

Segunda hoguera de Especial que renueva a su artista para 2027: "No nos hace falta esperar a junio"

Segunda hoguera de Especial que renueva a su artista para 2027: "No nos hace falta esperar a junio"
Tracking Pixel Contents