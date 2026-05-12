Tráfico en la provincia hoy: nivel amarillo por atascos en la A-70 y un accidente en la N-332 a la altura de Coveta Fumà
La DGT informa de congestión en Fontcalent y Torrevieja, además de obras y obstáculos en una mañana con múltiples incidencias en Alicante
La Dirección General de Tráfico (DGT) registra este martes 12 de mayo una mañana complicada en varias carreteras de la provincia de Alicante, con retenciones en la A-70 y la N-332, además de numerosas obras y obstáculos en vías principales como la A-7 y la AP-7.
La incidencia más destacada afecta a la A-70 a la altura de Fontcalent. Tráfico ha notificado dos tramos con circulación irregular: uno en sentido Murcia, entre los kilómetros 20 y 21, y otro hacia Valencia, entre los kilómetros 21,5 y 20. Ambos mantienen nivel amarillo por congestión.
También sigue presentando problemas la N-332 en Torrevieja, donde la circulación continúa irregular entre los kilómetros 54 y 57,75 en ambos sentidos, una de las zonas habituales de saturación en la Vega Baja.
Accidente en Coveta Fumà
A primera hora de la mañana, la DGT además ha informado de un accidente en la N-332 a la altura de Coveta Fumà, en el Campello, que ha provocado un obstáculo fijo en el kilómetro 122,468 en sentido creciente.
La A-7 concentra buena parte de las incidencias de mantenimiento y obstáculos. En Ibi continúan las obras entre los kilómetros 458 y 455,5 en dirección Alcoy, con el carril derecho cerrado hasta las 15.30 horas. También hay trabajos en Alcudia y Alqueries de Benifloret, con arcén cerrado, además de un corte móvil previsto entre La Aparecida y La Matanza hasta la mañana del miércoles.
La AP-7 mantiene restricciones por obras en los tramos de Almoradí-Rojales y Torrevieja-Orihuela Costa, donde permanecen cerrados carriles izquierdos hasta las 18.00 horas. Además, Tráfico ha detectado un obstáculo fijo en l’Olla, en el entorno de Altea.
En Benidorm, la N-332 registra varios trabajos de mantenimiento con arcenes cerrados durante toda la jornada, mientras que en Alicante capital permanece activo un aviso por obstáculo fijo en la A-70.
La DGT recomienda extremar la precaución y consultar el estado del tráfico antes de desplazarse, especialmente en los accesos del área metropolitana de Alicante, la Vega Baja y los corredores turísticos de la costa.
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