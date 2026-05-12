Verde malachite y azul infante: los tonos que marcarán el año de las Belleas del Foc 2026

Alicante se convirtió este martes en un escenario de tradición y artesanía con la presentación oficial de la indumentaria de las Belleas del Foc 2026 y sus damas de honor. El acto permitió descubrir los primeros detalles de los trajes que acompañarán a las máximas representantes de la Fiesta durante este año y, entre los protagonistas de esta edición, destacaron los colores verde malachite y azul infante, de Vives i Marí y Sedería Tradicional Valenciana, que se reflejarán en las segundas faldas de las Belleas del Foc.

Por el momento, solo se han dado a conocer las cuartas, terceras y segundas faldas de las máximas representantes de la Fiesta, así como las terceras y segundas faldas de las damas de honor adultas e infantiles. El espolín de las Belleas del Foc 2026, el secreto mejor guardado, se desvelará durante las galas de Proclamación, que tendrán lugar este viernes 15 y sábado 16 de mayo en el Teatro Principal, momento en que también se sumarán las sedas de las primeras faldas de las damas de honor.

Presentación de la indumentaria oficial de las nuevas representantes del fuego / Alex Domínguez

La riqueza de los tejidos

La Bellea del Foc 2026, María Pastor, lucirá el lampás "Mencia" de seda para su segunda falda en un intenso verde Malachite y su tercera falda será un lampás de seda ‘San Joel’ en tono marón claro "Arena", ambos tejidos por Vives i Marí. La cuarta falda, confeccionada por Sedería Tradicional Valenciana, será un estrecho de algodón "San Paco" en azul "Oxford", trabajado con doce colores de trama y un sutil metal dorado.

Mucha emoción, ya no solo por mis faldas, sino también por las de mis compañeras, porque no las había visto y tenía muchísimas ganas María Pastor — Bellea del Foc

La Bellea del Foc, María Pastor, señaló durante la presentación la emoción de descubrir estas piezas por primera vez. "Mucha emoción, ya no solo por mis faldas, sino también por las de mis compañeras, porque no las había visto y tenía muchísimas ganas", comentó María Pastor quien destacó la labor de los indumentaristas como "un trabajo espectacular, estoy muy agradecida por todo". Asimismo, Pastor indicó que se encuentra deseando poder mostrar su primera falda: "Tengo muchas ganas, más que nervios, diría emoción, mucha emoción y muchas ganas de verla puesta", afirmó Pastor.

Por su parte, las damas de honor adultas contarán con tres faldas, destacando la tercera, un brocatel "Neville" en verde Jade de Sedería Tradicional Valenciana, y la segunda, un lampás en rojo Amapola de Vives i Marí.

Emoción con la indumentaria

La Bellea del Foc infantil, Leire Arellano, tendrá cuatro faldas que combinan seda y algodón como su mayor distinción. Su cuarta falda de Sedería Tradicional Valenciana será un estrecho de algodón blanco óptico denominado "Albufereta". Su tercera falda el lampazo de seda natural llamado "Lamballe" en color "Verde Laurel" y su segunda falda el lampazo de seda natural "Arribas" en color "azul infante". Ambos estrechos de seda han llevan 16 colores de trama y un metal para su ornamentación.

Me han parecido impresionantes las faldas, ya me la había probado, pero verlas aquí ha sido muy impresionante. Ver las de mis compañeras también ha sido increíble Leire Arellano — Bellea del Foc

Leire Arellano subrayó la impresión que le causó ver las faldas y los primeros detalles del espolín. "Me han parecido impresionantes las faldas, ya me la había probado, pero verlas aquí ha sido muy impresionante. Ver las de mis compañeras también ha sido increíble, porque no sabía cómo iban a ser. Ya hemos podido ver el espolín del día de la Proclamación, tenemos muchas ganas", comentó Arellano.

Las damas de honor infantiles lucirán su tercera falda en brocatel "Zafra" azul Lambro de Sedería Tradicional Valenciana y la segunda falda en algodón "Nidos" marrón "Arce" de Vives i Marí.

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Precisión en cada detalle

En el acto, José Hernández, indumentarista encargado de la confección de los trajes de la Bellea del Foc y sus damas adultas, destacó la dedicación que requiere cada pieza, ya que en su atelier no solo se han confeccionado los trajes de novia alicantina, sino que además se han creado los corpiños y mantillas. "Ya lo tenemos todo listo para la Proclamación, solo nos faltan los últimos ajustes, pero ha sido mucho trabajo", señaló Hernández, que recordó la importancia de mantener la línea tradicional mientras se cuida cada detalle artesanal.

Ya lo tenemos todo listo para la Proclamación, solo nos faltan los últimos ajustes, pero ha sido mucho trabajo José Hernández — Indumentarista

Asimismo, Gabriel Blava, responsable de la indumentaria infantil, enfatizó la intensidad del proceso creativo en su taller en el que también se han confeccionado los corpiños y mantillas de las máximas representantes infantiles. "Ya estamos acabando toda esta carrera que ha sido breve pero muy intensa, y estamos muy contentos, aunque también cansados, pero orgullosos de cómo está quedando todo", explicó Blava.

Ya estamos acabando toda esta carrera que ha sido breve pero muy intensa, y estamos muy contentos, aunque también cansados, pero orgullosos de cómo está quedando todo Gabriel Blava — Indumentarista

Los aderezos oficiales han sido realizados por Castillo Cinceladores, mientras que Can Can en Pac aporta los ahuecadores modelo “Aire” y las enaguas y pololos (modelo Ortiz para las Belleas del Foc y modelo Perla para las damas de honor). Los azahares estarán a cargo de Zumay Tocados, los zapatos de Mattiiss Calzados y las calcetas de Artesanía Elvira Bella.

Las bandas acreditativas son creación de Don Bordado, mientras que las insignias oficiales llevan la firma de Joyería Cazorla. Los abanicos han sido elaborados por SuperArte. Miguel Ángel Leal se encargará del estilismo de la Bellea del Foc y sus damas adultas, mientras que Irene Villaescusa acompañará a las máximas representantes infantiles.