Acampada en el instituto El Cabo de Alicante contra el abandono de las instalaciones

Tiendas de campaña, colchones y toda una noche por delante para reclamar mejoras urgentes en la educación pública. Profesorado del instituto Cabo de la Huerta de Alicante protagonizó este miércoles una acampada reivindicativa en el patio para denunciar el abandono de las instalaciones y la falta de espacio en el centro. Es el primer encierro nocturno que se celebra en la capital de la provincia este curso, después del organizado la pasada semana en el Figueras Pacheco durante toda una tarde.

La protesta se enmarca dentro de las movilizaciones que se están llevando a cabo esta semana con motivo de la huelga de los profesionales de la enseñanza pública en toda la Comunidad Valenciana. El escenario de esta protesta se produce en un IES donde el seguimiento del paro no ha bajado del 60 %, según la Asamblea de docentes.

Este colectivo ha denunciado en reiteradas ocasiones la situación que atraviesa el edificio, diseñado hace más de tres décadas para 400 alumnos y que actualmente acoge a cerca de 800. La falta de espacio ha llegado a provocar que se den clases en las escaleras, en un despacho o que se atienda a los padres en el patio, además de haber cancelado varias clases de Educación Física por las deficiencias y el colapso del gimnasio. El centro cuenta ya con cinco barracones y carece de aula magna, aula de música, aula de plástica o laboratorios en condiciones.

El centro tiene cinco barracones y carece de aula magna, aula de música, aula de plástica o laboratorios en condiciones

Tiendas de campaña en el IES Cabo de la Huerta para un encierro nocturno en defensa de la educación pública / Pilar Cortés

"Angustiosa situación"

"Con este encierro, al final, pretendemos apropiarnos simbólicamente del instituto, un centro que no es de conselleria, que ha permitido que se caiga a pedazos y que estemos en una situación indigna, sino que el instituto es de quienes lo hacen posible, de quienes lo trabajan cada día y de quienes acuden a estudiar. Por ello, vamos a permanecer esta noche en él de manera simbólica", explicó Álvaro Castaños, portavoz de la asamblea docente y de la plataforma por un Espacio Digno.

Durante la tarde los profesores organizaron talleres de danzas tradicionales, elaboración de chapas y de carteles para congregar a la comunidad educativa y al vecindario y dar a conocer de primera mano la angustiosa situación que están viviendo desde hace años. También asistieron al encierro asambleas de docentes de toda la comarca para visibilizar sus reivindicaciones y compartir sus necesidades, la gran mayoría compartidas en todos los centros educativos públicos.

Profesores jubilados se sumaron a la jornada y protagonizaron un concierto de rock a cargo de la Cap Rock Band, toda ella integrada por antiguos trabajadores de este centro educativo que lamentan la situación en la que está el centro. A última hora de la tarde tuvo lugar un sopar del cabasset con la intención, después, de quedarse a pasar la noche.

Algunos de los docentes que han participado en el encierro / PILAR CORTES

Una promesa pendiente

Hace un más de un año, el Ayuntamiento de Alicante y la Conselleria de Educación anunciaron la renovación de cinco institutos de la ciudad, tras años de reivindicaciones por parte de la comunidad educativa por la falta de espacios y por estar sumidos en un profundo deterioro. Uno de ellos es el IES Cabo de la Huerta. El pasado mes de marzo, el alcalde Luis Barcala dio nuevos plazos para los proyectos de reposición y de construcción del nuevo centro educativo. Aseguró que el IES San Blas como Las Lomas podrán licitarse antes de que acabe el año, mientras que el Virgen del Remedio y Cabo Huertas, el próximo año.