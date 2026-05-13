Alicante enciende el ambiente de Hogueras con la instalación del alumbrado
El Ayuntamiento comienza a vestirse para las fiestas de junio con el montaje de las primeras luces en la plaza consistorial, a la espera del tradicional encendido previo al pregón
Alicante se pone a punto para las Hogueras. El edificio consistorial ha iniciado este miércoles su transformación con la instalación del alumbrado festivo que, en apenas un mes, anunciará oficialmente la llegada de la Fiesta. Los operarios trabajan ya en la colocación de las primeras estructuras luminosas que volverán a convertir la plaza del Ayuntamiento en uno de los principales puntos de atracción de las Hogueras.
Aunque por el momento el Ayuntamiento no ha desvelado ni el diseño definitivo de la iluminación ni la fecha exacta del tradicional encendido, todo apunta a que el acto se celebrará antes del pregón oficial de Hogueras, previsto para el próximo viernes 5 de junio en la plaza del Ayuntamiento, y que correrá a cargo del cantante Funzo. El pasado 2025 el encendido tuvo lugar el miércoles 4 de junio y el pregón se realizó el viernes 6 de junio de mano del diseñador alicantino Rubén Hernández.
La ciudad se prepara para las fiestas
Como marca la tradición, se espera que las Belleas del Foc 2026, María Pastor y Leire Arellano, acompañadas por sus damas de honor, sean las encargadas de accionar el botón que dará luz al inicio de las fiestas.
La pasada edición contó con un despliegue de más de 678.000 bombillas LED repartidas a lo largo del recorrido oficial, desde Alfonso El Sabio hasta la plaza del Ayuntamiento, pasando por La Rambla, Altamira y Jorge Juan. Además, más de 150 estructuras decorativas iluminaron el centro urbano en una imagen que volverá a repetirse este 2026 para anunciar que Alicante ya empieza a vestirse de fiesta.
- Huelga de profesores en Alicante en directo: los docentes inician un paro sin precedentes con 66.000 profesionales llamados a la convocatoria
- Los propietarios de Les Naus de Alicante, un listado lleno de coincidencias: entre vecinos de antes y contactos compartidos
- Tráfico en la provincia hoy: nivel amarillo por atascos en la A-70 y un accidente en la N-332 a la altura de Coveta Fumà
- El anuncio del Parque Central de Alicante dispara los precios de la vivienda en su entorno
- Los dramas de los profesores en las aulas de la provincia de Alicante
- Retenciones en la N-332 en Torrevieja (como casi siempre) y la A-70 se atasca hacia Valencia en una mañana complicada en Alicante
- Temarios, pruebas de nivel y excursiones suspendidas en los centros educativos de Alicante por la huelga de profesores
- Fernando Fernández López, inspector de Educación : “Una huelga no interesa a nadie pero la conselleria no ha dejado otra salida”