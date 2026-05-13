Alicante enciende el ambiente de Hogueras con la instalación del alumbrado

Alicante se pone a punto para las Hogueras. El edificio consistorial ha iniciado este miércoles su transformación con la instalación del alumbrado festivo que, en apenas un mes, anunciará oficialmente la llegada de la Fiesta. Los operarios trabajan ya en la colocación de las primeras estructuras luminosas que volverán a convertir la plaza del Ayuntamiento en uno de los principales puntos de atracción de las Hogueras.

Aunque por el momento el Ayuntamiento no ha desvelado ni el diseño definitivo de la iluminación ni la fecha exacta del tradicional encendido, todo apunta a que el acto se celebrará antes del pregón oficial de Hogueras, previsto para el próximo viernes 5 de junio en la plaza del Ayuntamiento, y que correrá a cargo del cantante Funzo. El pasado 2025 el encendido tuvo lugar el miércoles 4 de junio y el pregón se realizó el viernes 6 de junio de mano del diseñador alicantino Rubén Hernández.

La ciudad se prepara para las fiestas

Como marca la tradición, se espera que las Belleas del Foc 2026, María Pastor y Leire Arellano, acompañadas por sus damas de honor, sean las encargadas de accionar el botón que dará luz al inicio de las fiestas.

La pasada edición contó con un despliegue de más de 678.000 bombillas LED repartidas a lo largo del recorrido oficial, desde Alfonso El Sabio hasta la plaza del Ayuntamiento, pasando por La Rambla, Altamira y Jorge Juan. Además, más de 150 estructuras decorativas iluminaron el centro urbano en una imagen que volverá a repetirse este 2026 para anunciar que Alicante ya empieza a vestirse de fiesta.