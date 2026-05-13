Barcala prorroga el contrato de limpieza de colegios de Alicante pese al rechazo de la empresa por la subida salarial

El gobierno de Luis Barcala prorroga el contrato de limpieza de colegios y dependencias municipales de Alicante pese al rechazo inicial de la empresa adjudicataria. STV Gestión, la mercantil que presta el servicio desde 2022, se opuso a la ampliación del contrato recogida en el pliego al considerar que las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional desde 2023 han elevado los costes y hacen inviable continuar con la prestación en las condiciones pactadas. El Ayuntamiento, sin embargo, ha desestimado sus alegaciones y ha aprobado un año más de contrato por "interés general".

La prórroga tendrá vigencia desde el 15 de mayo de 2026 hasta el 14 de mayo de 2027 y asciende a 10,3 millones (IVA incluido). La cantidad se divide entre la limpieza de colegios, con 5,5 millones, y la limpieza de dependencias municipales, con 4,8. Este diario ha intentado ponerse en contacto tanto con el equipo de gobierno como con STV Gestión para recabar su versión sobre la prórroga del contrato, sin obtener respuesta.

El contrato fue adjudicado por la Junta de Gobierno Local el 12 de abril de 2022 a STV Gestión por 39 millones (IVA incluido), con un plazo de ejecución de cuatro años y la posibilidad de una única prórroga de un año más. La prestación efectiva del servicio comenzó el 15 de mayo de 2022, por lo que el contrato ordinario finaliza ahora y el Ayuntamiento activa la ampliación prevista en los pliegos.

La empresa presentó alegaciones el 16 de marzo para oponerse a esa prórroga. Según recoge el expediente municipal, STV Gestión sostuvo que las sucesivas subidas del SMI desde 2023 han provocado un incremento de los costes del contrato que hace inviable seguir prestando el servicio en las condiciones acordadas inicialmente. La compañía trataba así de evitar una continuidad automática de la relación contractual en el mismo marco económico.

Rechazo

El Ayuntamiento, sin embargo, ha rechazado ese planteamiento. Un informe de Infraestructuras y Mantenimiento propone la “desestimación íntegra” de las pretensiones de la contratista y defiende que la prórroga resulta necesaria para salvaguardar el interés general y garantizar la continuidad del servicio público. El documento advierte de que la expiración del contrato sin la prórroga prevista dejaría a la Administración en un escenario sin cobertura contractual y financiera, con un “grave perjuicio para la ciudadanía”.

La limpieza de colegios y dependencias municipales es uno de los servicios ordinarios de mayor impacto en el funcionamiento diario de la ciudad. Su interrupción afectaría tanto a centros educativos como a edificios municipales, de ahí que el expediente municipal vincule la continuidad del contrato con los fines institucionales del Ayuntamiento. El responsable del contrato ya había informado en febrero de que la prestación se estaba ejecutando “a satisfacción” del Consistorio y de que procedía aprobar la prórroga por un año más.

La decisión incorpora, no obstante, una salida intermedia. El Ayuntamiento impone la prórroga, pero no se compromete necesariamente a agotarla hasta mayo de 2027. El acuerdo establece que su vigencia quedará supeditada a la formalización del nuevo contrato, lo que faculta al Consistorio para resolver la relación con STV Gestión de forma anticipada si antes se adjudica y formaliza la nueva licitación.

Continuidad

En la práctica, el gobierno local garantiza la continuidad del servicio y, al mismo tiempo, abre la puerta a sustituir la prórroga antes de que transcurra el año completo. El propio informe técnico plantea iniciar de forma inmediata las actuaciones preparatorias para licitar un nuevo contrato, bajo los principios de eficiencia y buena administración. Esa fórmula permite al Ayuntamiento mantener la limpieza sin interrupciones mientras prepara un nuevo expediente adaptado a la situación actual del servicio.

El contrato ya fue modificado en diciembre de 2024, cuando la Junta de Gobierno aprobó un incremento del precio global de 655.933 euros, IVA incluido, hasta la finalización del mismo. Esa modificación supuso un aumento anual de 449.783 euros y elevó la cuantía anual hasta los 10,3 millones, la misma cantidad que ahora se autoriza para el año de prórroga.