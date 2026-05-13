Campoamor recuerda a Luis Romero en un emotivo homenaje vecinal en Alicante

El barrio de Campoamor paró su rutina este miércoles para rendir homenaje a uno de sus vecinos más queridos, Luis Romero Vílchez. El centro social que lleva su nombre desde hace un año acogió un acto de reconocimiento público cargado de emoción, memoria y gratitud hacia quien fuera durante años una figura clave del movimiento vecinal del barrio, fallecido en enero de 2024.

Vecinos, amigos y representantes institucionales se dieron cita en un encuentro que llenó la sala de conferencias en un espacio de memoria. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, el presidente de la Asociación de Vecinos de Campoamor, José Antonio Marco, y numerosos residentes quisieron acompañar a la familia en un homenaje que no solo evocó la figura de Romero, sino también el legado de compromiso que dejó en el barrio.

El acto estuvo marcado por el reconocimiento colectivo a una trayectoria de Romero dedicada a la defensa de los intereses vecinales del barrio de Campoamor. El presidente de la entidad vecinal, José Antonio Marco, señaló en su discurso la huella que dejó Romero en Campoamor y subrayó su carácter incansable, su compromiso constante con el barrio y su forma de entender el movimiento vecinal desde el contacto directo con la gente. "Luis no se rendía nunca, luchaba por cada mejora y entendía que la asociación debía estar siempre al lado de los vecinos", recordó Marco.

El representante vecinal también quiso destacar su cercanía personal, su carácter amable y su capacidad para generar unión en el barrio, además de su orgullo por sus raíces andaluzas, que, según explicó, formaban parte esencial de su manera de relacionarse con los demás. "Nunca tenía un no para quien necesitara algo. Llevaba Andalucía en el corazón y sabía transmitir esa alegría y esa cercanía a los demás", afirmó Marco.

Un barrio unido en torno a su memoria

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, intervino con un discurso marcado por la cercanía y el recuerdo personal en el que reconoció que su relación personal con Luis Romero comenzó en sus primeros años como concejal y que desde el principio encontró en él a un interlocutor insistente, exigente y profundamente implicado. "Me contaba todas sus reivindicaciones y convocaba a muchísimos vecinos. Era la asociación con más asociados y aquello me sorprendió muchísimo", aseguró Barcala.

Barcala puso el foco en aquellas reuniones en las que Romero acudía con reivindicaciones constantes para el barrio, siempre acompañado de vecinos y propuestas concretas. "Nunca venía a darte un tirón de orejas sin traer una alternativa. Siempre buscaba una solución y eso hace que uno se gane el respeto de los demás", señaló el alcalde, quien también recordó proyectos impulsados a partir de aquellas conversaciones, como el centro de mayores, fruto de años de insistencia vecinal.

Uno de los momentos más emotivos del acto llegó con la lectura de una carta por parte del nieto de Luis Romero, que quiso recordar a su abuelo con palabras sencillas y llenas de afecto. "Aunque no pueda verte, siempre te llevo en mi corazón", expresó, arrancando lágrimas entre los presentes.

Tras ello, se realizó la entrega de un ramo de flores a Carmen, viuda de Romero, quien agradeció el cariño recibido y destacó la vida entregada de su marido al barrio y a su familia. Con voz emocionada, recordó su incansable dedicación, su papel como padre y abuelo y su compromiso diario con Campoamor. "Ha gastado muchas zapatillas porque él iba andando a todos los lados", recordó cariñosamente.

El acto concluyó con la convicción entre los vecinos de que el nombre de Luis Romero queda ya ligado de forma permanente a la historia de Campoamor. Más allá de la placa instalada en el centro social, vecinos y representantes coincidieron en que su verdadero legado permanece en las mejoras logradas para el barrio y en el ejemplo de compromiso que dejó a las futuras generaciones de vecinos.