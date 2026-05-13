El CGPJ premia a la pionera Casa de la Infancia de Alicante por su modelo de justicia amable para tomar declaración a menores

La Casa de la Infancia y la Adolescencia de Alicante ha obtenido el Premio Calidad de la Justicia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En esta XIII edición de los galardones, el CGPJ reconoce este proyecto como un referente de "justicia más accesible". De esta manera, el órgano de gobierno de los jueces ha reconocido la excelencia de la justicia alicantina distinguiendo la labor del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) de Alicante por su labor en la protección de los más vulnerables a través de sus unidades de valoración forense integral para la infancia y la adolescencia. Este galardón destaca los proyectos que buscan una justicia más eficaz, transparente y, sobre todo, más accesible.

El proyecto premiado, dependiente de la Dirección General de Justicia y Autogobierno de la Generalitat se centra en mejorar el acceso a la justicia de menores de edad que son víctimas o testigos de actos violentos. El jurado ha valorado especialmente que la Unidad representa un modelo de Justicia centrada en la infancia. El diseño de la intervención busca que el paso por el juzgado no suponga un trauma añadido al que ya han sufrido los menores. Entre los puntos clave del proyecto destaca garantizar que el menor realice una sola declaración de los hechos, evitando que tenga que repetir su historia ante distintos estamentos, lo que previene la "revictimización". Tanto los entornos como los procedimientos están diseñados para proteger el bienestar emocional del menor y además estos cuentan con el acompañamiento especializado de Profesionales expertos, que guían al menor durante todo el proceso judicial. Estos espacios se pusieron en marcha hace tres años.

No es el primer reconocimiento que hace el CGPJ a la Justicia alicantina, ya que en 2022 obtuvo uno de estos galardones el programa de conformidades para juicios con jurado de la Audiencia de Alicante; y en 2011, se distinguió a los cursos de reeducación para maltratadores que creó el entonces presidente de la Audiencia, Vicente Magro. El actual presidente de la Audiencia Provincial, Juan Carlos Cerón, expresó su satisfacción por este reconocimiento que desde el CGPJ realizan los tribunales alicantinos por mejorar la calidad de la asistencia al ciudadano-

El resto de los galardonados en la XIII edición

Junto al éxito de Alicante, el CGPJ ha reconocido otras iniciativas de alto impacto en el territorio nacional en la edición de este año. El premio de Justicia más Accesible ha recaído en el Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria por su protocolo de protección a profesionales sanitarios víctimas de agresiones. El premio a la Justicia más Eficaz ha sido para la Secretaría de Coordinación Provincial de Girona por su repositorio digital de "Soft Law" y para el Instituto de Medicina Legal de Cataluña por crear una guardia forense exclusiva para violencias sexuales en Barcelona.

El galardón a la Justicia más Transparente ha recaído en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, por su mesa de mediación y diálogo con sindicatos y patronales, y en la Dirección General de Transformación Digital, por un sistema de hiperautomatización para agilizar el cobro de deudas en los procesos monitorios.

La decisión ha sido tomada por un jurado de prestigio presidido por el vocal Luis Martín Contreras, e integrado por miembros del Consejo como Esther Erice y José Carlos Orga, además de representantes de la Fiscalía General del Estado, la Abogacía Española y el ámbito universitario, reforzando el valor técnico y humano de los galardones obtenidos.