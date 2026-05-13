La comisión para organizar el centenario de las Hogueras de Alicante echa a andar

El Ayuntamiento de Alicante y la Federación de Hogueras inician el camino hacia el centenario de la Fiesta. Ambos organismos presentarán este miércoles los primeros detalles de la comisión encargada de pilotar los actos especiales que se llevarán a cabo con motivo de la efeméride, que tendrá lugar en 2028.

Según ha informado el Consistorio a través de su agenda pública, está previsto que la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, y el presidente de la Federació, David Olivares, expliquen conjuntamente los preparativos para la celebración del Centenario de las Hogueras de 2028. El anuncio tendrá lugar en la sala de prensa del Ayuntamiento, a las 11:00 horas. Media hora antes, el alcalde Luis Barcala ha citado a los portavoces de la oposición para darles traslado personalmente de lo que se anunciará minutos después.

En este sentido, la principal incógnita gira en torno a los nombres que formarán parte de la citada comisión. Según los anuncios previos que se han realizado hasta la fecha, el órgano estará integrado miembros de la Federació y del Ayuntamiento, así como figuras de relevancia dentro del mundo de las Hogueras,

Después de elecciones y pilotada por Barcala

Ya en 2025, el presidente de la Federació, David Olivares, confirmó en un encuentro con los medios de comunicación que el trabajo para el centenario de la Fiesta (en 2028) se llevará a cabo mediante una comisión que estará dirigida por el Ayuntamiento de Alicante, al ser el responsable del esfuerzo presupuestario. En esta línea, Olivares aseguró que la predisposición del alcalde, Luis Barcala, era muy positiva y advirtió de que la Federació estará muy pendiente de que se actúe con celeridad en la tramitación. "El centenario no puede ser un año más, tiene que ser espectacular", manifestó entonces, pese a que la celebración tendrá lugar durante el siguiente mandato del órgano gestor de la Fiesta.

Sin embargo, antes de que la comisión vea culminado su trabajo con los actos del centenario, tanto el Ayuntamiento como la Federació, los dos organismos que la integrarán, verán renovadas sus "plantillas". La Corporación municipal cambiará a partir del próximo mes de mayo, cuando tendrán lugar las próximas elecciones municipales, mientras que el ente gestor de la Fiesta hará lo propio a finales del 2027, ya sin margen para que la próxima junta directiva realice grandes cambios.