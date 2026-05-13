Educación abre una veintena de ciclos nuevos de Formación Profesional y suprime otros tantos en la provincia de Alicante

La oferta de Formación Profesional (FP) del próximo curso tendrá, finalmente, 70 ciclos nuevos y 51 suprimidos en la Comunidad Valenciana. Así lo ha cuantificado la Conselleria de Educación tras hacer pública el listado definitivo de estudios disponibles a partir de septiembre. En la provincia de Alicante habrá más de una veintena de titulaciones nuevas, mientras que también desaparecerá una cifra equivalente, lo que ha desatado quejas y movilizaciones en las últimas semanas que han llevado incluso a la Administración valenciana a retroceder en algunos recortes.

Este miércoles, coincidiendo con la tercera jornada de la huelga de profesores, el departamento autonómico ha anunciado que refuerza su apuesta por la FP, bajo el argumento de que la oferta formativa del curso que viene en FP se salda con un incremento de 19 ciclos formativos.

En detalle, Valencia lidera el crecimiento con alrededor de 30 nuevas implantaciones. En el caso de Alicante las nuevas altas están vinculadas a la industria, los servicios y la tecnología. Y en Castellón se refuerza su oferta con más de una decena de implantaciones, principalmente en energía, turismo e informática.

El director general de Formación Profesional de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana, Armando Martí, destaca qué criterios se han seguido para conformar la oferta educativa. "La oferta formativa responde a las necesidades socioproductivas de cada territorio y se ha priorizado de acuerdo a criterios objetivos como la empleabilidad, el desarrollo social, la ruralidad o la mejora de itinerarios formativos".

Tecnología para la FP en el IES Doctor Balmis de Alicante / Jose Navarro

Sectores estratégicos

La ampliación de la oferta formativa alcanza, según Educación, todos los niveles de la Formación Profesional, desde la FP Básica, con nuevas oportunidades de cualificación inicial y refuerzo de la inclusión educativa hasta los Grados Medios, con implantaciones en Sanidad, Informática y Comunicaciones, Instalación y Mantenimiento, Imagen Personal e Industrias Alimentarias.

El nivel educativo que más novedades en ciclos formativos recoge son los Ciclos Superiores, con más oferta en sectores estratégicos como Informática y Comunicaciones, Energía y Agua, Comercio y Marketing o Sanidad. Los Cursos de Especialización también cobran especial relevancia en la oferta del curso que viene, con nuevas implantaciones en ámbitos emergentes como inteligencia artificial, big data, computación en la nube, fabricación inteligente, hostelería o vehículos híbridos y eléctricos.

Un alumno del ciclo de FP de Paisajismo de la Torreta de Elche, uno de los ciclos que iban a eliminarse / AXEL ALVAREZ

La conselleria ha defendido que la definición de la oferta formativa se ha basado en las propuestas que los Consejos Territoriales de Formación Profesional han elaborado después de un proceso consultivo y participativo con la implicación de todos los agentes sociales: centros educativos, empresas, ayuntamientos, organizaciones sindicales, orientadores profesionales, prospectores de FP, inspección educativa y organismos intermedios, cuya finalidad es adecuar la oferta formativa a las necesidades socioproductivas de cada territorio. Se ha priorizado, según el departamento de Carmen Ortí, de acuerdo a criterios objetivos previamente informados, como son la empleabilidad, el desarrollo social, la ruralidad o la mejora de itinerarios formativos, entre otros.

A partir de dichos informes, según Educación, la Dirección General de Formación Profesional ha analizado y valorado todas las propuestas recibidas y ha estudiado la viabilidad técnica de las mismas.