Expertos alertan en Alicante de que los menores usan la IA para suplir la ansiedad y la soledad

Especialistas en educación digital y ciberseguridad han coincidido en Alicante en la importancia de preparar a niños y adolescentes para convivir con la inteligencia artificial (IA) de forma segura, crítica y responsable. La necesidad de alfabetización digital desde edades tempranas, el riesgo de confiar ciegamente en las herramientas de IA y la exposición de menores en redes sociales son algunos de los temas abordados este miércoles en el marco del ciclo de encuentros "Transformando conocimiento en acción. Reflexiones y estrategias para la prevención de adicciones" que organiza la Diputación Provincial, y que se ha celebrado en el MARQ.

Sara Santander, coordinadora de proyectos de educación y ciudadanía en FAD Juventud, ha explicado que todavía existe un gran desconocimiento sobre qué es realmente la inteligencia artificial y cómo funciona.

“Debemos mirar hacia atrás y apostar por la alfabetización desde el inicio, sabiendo qué está haciendo la inteligencia artificial en nuestras vidas y cómo funciona para luego poder utilizarla correctamente”. En este sentido, destaca iniciativas como “Experience AI”, un programa dirigido al profesorado para enseñar a trabajar la IA en las aulas de manera “segura, responsable y ética”.

“La tarea no es solo del profesorado, sino de todos los agentes educativos que rodean a la infancia y la adolescencia: familias, centros educativos y espacios de ocio”, afirma Santander, pedagoga y psicopedagoga especializada en orientación educativa tras abordar los retos del ecosistema actual y una hoja de ruta para disminuir los riesgos.

Niños con un teléfono móvil / INFORMACIÓN

Riesgos emocionales

Aunque los expertos reconocen que todavía no existe evidencia concluyente sobre el impacto total de la IA en los jóvenes, sí detectan riesgos relacionados con el bienestar emocional. “Hay cierta sensación de malestar, ansiedad o soledad no deseada que algunos jóvenes intentan suplir de forma inconsciente mediante la inteligencia artificial”, ha indicado la representante de FAD Juventud.

Uno de los principales peligros, añade, es la tendencia a aceptar como cierta toda la información generada por estas herramientas. “La inteligencia artificial responde con mucha seguridad, pero eso no significa que la información sea veraz. Tiene sesgos, rellena huecos con información probabilística y a veces las fuentes ni siquiera existen”, advirtió. Por ello, insiste en la necesidad de fomentar el pensamiento crítico y la verificación de la información.

Sara Santander, coordinadora de Proyectos de Educación y Ciudadanía Digital en Fad Juventud / INFORMACIÓN

El uso pasivo de la inteligencia artificial prácticamente coincide con el acceso al smartphone, que ronda los 11 años Sara Santander — Coordinadora de Proyectos de Educación y Ciudadanía en FAD Juventud

“El problema no es solo la herramienta, sino usarla sin conocimientos previos y sin alfabetización digital”. En su opinión, el contacto con la IA comienza cada vez a edades más tempranas debido a su integración en dispositivos móviles y plataformas digitales.

“El uso pasivo de la inteligencia artificial prácticamente coincide con el acceso al smartphone, que ronda los 11 años”, señala. “Por eso la alfabetización en IA debe empezar en primaria y continuar hasta la universidad”.

Ciberseguridad y redes sociales

En el mismo encuentro han participado José Manuel Oliva, socio adjunto en identidad digital de KPMG, y Marcos Pérez, director de ciberseguridad, quienes han dado claves para el uso responsable de las nuevas tecnologías y han explicado el trabajo de concienciación que la compañía realiza en colegios a través de talleres.

“Trabajamos con chavales de 10 a 14 años temas como el uso responsable de la tecnología, redes sociales, ciberacoso, protección de datos o inteligencia artificial”. A través del programa Cyber Day, la compañía ha llegado este año a cerca de 2.000 jóvenes en distintos puntos de España, muchos de ellos grupos vulnerables y colaboran asimismo con Save the Children.

José Manuel Oliva, socio adjunto en identidad digital de KPMG; y Marcos Pérez, director de ciberseguridad de la compañía / INFORMACIÓN

El problema aparece cuando no eres consciente de los peligros que tiene la tecnología que utilizas José Manuel Oliva — Socio adjunto en identidad digital de KPMG

Oliva ha insistido en que “la tecnología no es buena ni mala en sí misma”, sino que el riesgo depende del uso que se haga de ella. “El problema aparece cuando no eres consciente de los peligros que tiene la tecnología que utilizas”.

Entre las principales preocupaciones destaca la facilidad con la que menores comparten información personal en redes sociales sin ser conscientes de quién puede estar detrás de determinadas cuentas. “Muchos chicos y chicas aceptan contactos o tienen perfiles abiertos sin pensar que la persona que hay detrás puede no ser quien dice ser”.

El experto ha recordado que algunos niños y adolescentes llegan a compartir datos sensibles como el colegio al que asisten, lugares que frecuentan o incluso puntos de encuentro.

Datos personales

Pérez ha advertido además de los nuevos riesgos derivados de la inteligencia artificial aplicada a imágenes y redes sociales. “Con la IA puedes desvelar la ubicación donde se ha hecho una fotografía. Un ciberdelincuente puede utilizar esa información en contra de una persona”.

Con la IA puedes desvelar la ubicación donde se ha hecho una fotografía. Un ciberdelincuente puede utilizar esa información en contra de una persona Marcos Pérez — Director de ciberseguridad de KPMG

También ha puesto el foco en la necesidad de mejorar hábitos básicos de seguridad digital, como el uso de contraseñas robustas.

“Es importante que los jóvenes sean muy sensibles a proteger sus contraseñas, cambiarlas con frecuencia y evitar claves débiles”, concluye.

Los especialistas coinciden en que la educación digital y el acompañamiento familiar serán claves para que las nuevas generaciones puedan aprovechar el potencial de la inteligencia artificial minimizando sus riesgos.