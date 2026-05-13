La Fundación «la Caixa» y la Fundación CV MARQ renuevan su alianza social y cultural

La Fundación CV MARQ y la Fundación «la Caixa» han renovado recientemente su colaboración para la realización conjunta de programas sociales propios o en colaboración con asociaciones, oenegés e instituciones del país, atendiendo a las diferentes necesidades de las mismas en su acceso a la cultura.

La misión de la Fundación «la Caixa» es la de construir una sociedad mejor y más justa, ofreciendo oportunidades a aquellas personas que más lo necesitan, con el desarrollo de programas sociales, formativos y educativos, el fomento de la investigación y el conocimiento, con una vocación transformadora. Y es en este ámbito en el que surge la colaboración con la Fundación CV MARQ desde hace ya 10 años, desde que en 2016 se rubricara el primer acuerdo. En este 2026 el convenio cuenta con una dotación económica de 30.000 euros, para acercar la cultura a colectivos en situación de exclusión social.

Durante el año pasado, 2025, la Fundación «la Caixa» colaboró activamente tanto en proyectos programados por la Unidad de Didáctica, Accesibilidad, Club Llumiq y Responsabilidad Social de la Fundación CV MARQ, como en los de intervención a familias vulnerables, con visitas guiadas tanto para menores como para sus familias al Museo, a las Exposiciones Temporales y a los Yacimientos, así como en el desarrollo de la web de accesibilidad del portal corporativo del MARQ, Accesibilidad MARQ – Un museo para todos, en la que se ofrece una completa información para personas con capacidades diversas.

Con el objetivo común de potenciar la función social de los museos, como espacios inclusivos, democratizadores y armónicos en el diálogo crítico sobre el pasado y el futuro, y de contribuir a garantizar la igualdad de derechos y el acceso a la cultura, a la historia y al patrimonio a todas las personas, la colaboración se materializa en educación inclusiva, en la elaboración de guías en Lectura Fácil y guías en Pictogramas; en accesibilidad con recursos y formación, como son las reproducciones de piezas en 3D-tocables para las exposiciones permanentes y temporales, en talleres didácticos; reproducción de espacios del museo, yacimientos y monumentos; soportes con diseño adaptados a la normativa de accesibilidad universal; planos táctiles; QR en lengua de signos; cursos formativos en lengua de signos y en la atención de visitantes con Trastorno del Espectro Autista y sus familias.

Proyectos con impacto social en Alicante

La colaboración de la Fundación «la Caixa» va a servir además para impulsar proyectos con una importante implicación en la sociedad alicantina como: Un hospital de cuento, para menores con ingresos de larga estancia hospitalaria en el Hospital General de Alicante; Regresar con una nueva historia, para favorecer la incorporación laboral de personas privadas de libertad, en colaboración con Instituciones Penitenciarias C.P. Fontcalent-Alicante; visitas guiadas, programas y talleres dirigidos a beneficiarios de entidades sociales, centros comunitarios, centros sociales y centros educativos CAE; con la Fundación del Secretariado Gitano, Save the Children y Ayuda en Acción de Alicante.

Además de otros tan destacados como: MARQ: Museo y memoria contra el Alzheimer, en colaboración con AFA Alicante y el Hospital de Sant Vicent del Raspeig; Guía en el MARQ para personas con ludopatía en colaboración con Vida Libre-Alicante; MARQ +65 con personas de la Tercera Edad de ASAUTE, CEA Parque Galicia y CEA Pio XII de Alicante; el proyecto EMPOWER PARENTS, con ASPALI y familias con miembros con TEA; el proyecto Historia sin Barreras con APSA y por último, el proyecto Un viaje por la historia, en colaboración con las asociaciones de personas mayores de Alicante.