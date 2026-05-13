La Generalitat autoriza durante 30 años más una explotación minera en Alicante

La mina de Cemex en Fontcalent seguirá explotando el suelo de la Serra Mitjana durante 30 años más. La Generalitat Valenciana ha aprobado (una década después de que se iniciaran los támites) una prórroga de la concesión hasta el próximo 2053. Como contraprestación, la compañía tendrá que asumir también trabajos de regeneración en el entorno por un coste superior a los cinco millones de euros.

La concesión para la extracción de calizas y margas en el entorno fue concedida a la compañía mediante resolución de la Conselleria de Industria en el año 1993. En aquel momento, el permiso contemplaba que los trabajos ocuparan un máximo de 28 cuadrículas mineras, lo que supone unas 80 hectáreas, aproximadamente. Dos décadas después, en marzo de 2016, la compañía registró un nuevo proyecto de explotación, acompañado de un plan de restauración, para otras 65 hectáreas más, el equivalente a unos 90 campos de fútbol.

A partir de ese momento, se inició una larga tramitación en la que la Generalitat Valenciana elevó consulta al Ayuntamiento de Alicante, la Conselleria de Medio Ambiente y la Subdirección General de Infraestructuras Públicas, en diciembre de 2016. En enero del año siguiente, Ecologistas en Acción y otras seis agrupaciones registraron alegaciones al proyecto y, a mediados de 2017, el Servicio de Disciplina Urbanística del Consistorio alicantino aseguró "no tener nada que alegar al expediente en cuanto a los aspectos relacionados con la conservación del medio ambiente".

El alcalde alicantino, Luis Barcala, durante su visita a Cemex. / INFORMACIÓN

Finalmente, tras varios requerimientos y aportaciones se consiguió un informe favorable de la Dirección General del Medio Natural (en enero de 2020) y la necesaria declaración de impacto ambiental (en julio de 2023) de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental.

Con todo, en agosto de 2023 se requirió a Cemex que realizase una modificación de plan de regeneración integral incluido en la solicitud de ampliación de la concesión, con el fin de adecuarlo a las condiciones recogidas en la citada declaración de impacto ambiental, siendo registrados dichos cambios tres meses después. Ya en 2025, el Servicio Territorial de industria dio respuesta a las alegaciones presentadas en 2017 y, finalmente, la concesión de la prórroga fue suscrita por la conselleria en abril de este 2026.

En concreto, la autorización contempla la extracción exclusivamente de calizas y margas (rocas sedimentarias mixtas compuestas por una mezcla de calcita y arcilla) en una superficie total de 655.893 metros cuadrados en el término municipal de Alicante. Ahora, la compañía contará con un plazo máximo de un mes para perimetrar los vértices exteriores de la futura explotación.

Además, el proyecto de extracción también traerá consigo la necesaria regeneración del entorno, de acuerdo con la normativa ambiental vigente. En este sentido, Cemex tendrá que acometer un plan de restauración integral por valor de 5,65 millones de euros, que debe ser ejecutado antes de que finalice la prórroga, independientemente de que puedan concederse nuevas ampliaciones.