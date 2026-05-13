El Gobierno culpa al Ayuntamiento de Alicante de la falta de solución para las vías de Casa Mediterráneo

El Gobierno de España lo tiene claro: la responsabilidad del retraso en la retirada de las vías de tren junto a Casa Mediterráneo es del Ayuntamiento. El Ejecutivo central asegura que no podrá avanzar en el desmantelamiento del entramado ferroviario, que permitiría dar continuidad a las dos "mitades" del parque del Mar, hasta que el Consistorio que dirige Luis Barcala proponga un convenio para ello. Los vecinos, por su parte, se muestran hartos del choque institucional que mantiene en vilo sus reivindicaciones para el acceso sur de la ciudad.

Según ha señalado el Gobierno en una respuesta parlamentaria dirigida a Txema Guijarro, diputado por Alicante de Sumar, "una vez concluido el estudio de viabilidad económica requerido para valorar los términos de dicha operación", el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias "deberá esperar a recibir una propuesta de convenio por parte del Ayuntamiento de Alicante, para poder continuar avanzando en el procedimiento y garantizar que cualquier actuación futura se ajuste al principio de legalidad, a la normativa urbanística y ferroviaria aplicable, así como al interés público que rige la gestión del patrimonio estatal".

A dicho informe de viabilidad se han referido en numerosas ocasiones los vecinos del entorno. De hecho, la pasada semana el Ayuntamiento de Alicante rechazó la última petición de la asociación de residentes Parque del Mar para conocer el estudio sobre la retirada de las infraestructuras ferroviarias en desuso junto a Casa Mediterráneo. El colectivo requería al Consistorio que les trasladara el documento relativo a la eliminación de la playa de vías. Sin embargo, desde el gobierno municipal aseguran que el documento hace referencia a un proceso que se encuentra actualmente en tramitación, por lo que no procede darlo a conocer.

Conservación del entorno

Más escueta es la respuesta del Gobierno en lo relativo a la situación en la que se encuentran los terrenos, donde se acumulan la maleza y los residuos e incluso se han establecido "poblados" de personas sin hogar, ocasionando un incendio recientemente. "Respecto a la conservación de los terrenos, Adif actúa conforme a lo dispuesto en la legislación vigente", apunta el escrito del Ejecutivo.

En este sentido, Sumar ha planteado que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible remita un informe detallado sobre las actuaciones de limpieza y mantenimiento que se hayan llevado a cabo en el entorno, así como una relación completa de las labores de limpieza, desbroce, retirada de residuos, control de plagas, vallado, seguridad y mantenimiento general realizadas por ADIF o empresas contratistas en dichos terrenos durante los últimos cinco años.

En la misma línea, el diputado Txema Guijarro ha solicitado traslado de todos aquellos informes técnicos existentes sobre riesgos sanitarios, de incendios, de seguridad o de impacto ambiental relativos a dichos terrenos.

"Es incomprensible"

Para Xavier López, uno de los dos coordinadores de Sumar en la Comunidad Valenciana, "es incomprensible que el Partido Popular del Ayuntamiento tenga el estudio de viabilidad hecho desde hace un año y no lo haya entregado a Adif".

Según López, que fue portavoz municipal de Unides Podem en el Consistorio alicantino, "parece que el modus operandi de Barcala siempre es el mismo: dilatar los procesos administrativos para bloquear los avances en la ciudad". A juicio del coordinador, "el drama es que bloquea aquellos que dependen del Gobierno central, pero, a la vez, es incapaz de llevar adelante ningún proyecto desde lo municipal".

Respecto a la actitud del Ministerio de Transportes, López insiste en que no es suficiente "que diga que cumple con lo dispuesto a la legislación vigente cuando el vecindario, tanto de Benalúa Sur como de Ciudad de Asís, La Florida, Juan Pablo II o San Blas, sufre diariamente la desidia y el descuido de los terrenos, la suciedad, los escombros y las plagas".