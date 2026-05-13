Otra forma de contar la huelga: el colegio Gloria Fuertes de Alicante narra con la mirada de una niña los problemas en las aulas

La huelga de profesores sigue dejando imágenes de pancartas, concentraciones y reivindicaciones sindicales. Sin embargo, en el colegio Gloria Fuertes de Alicante han decidido contar el conflicto desde otro lugar, desde la mirada de los niños, muchos de los cuales no entienden qué está ocurriendo, por qué las aulas se han vaciado de docentes o por qué sus amigos faltan a clase, pero, que por el contrario, sí que llevan todo un curso, si no más, percibiendo los problemas que denuncian los profesionales de la enseñanza pública desde un prisma diferente.

Durante la protesta organizada por el centro, un manifiesto leído por una maestra puso palabras sencillas a los obstáculos que denuncian desde hace tiempo. Han alzado la voz con un emotivo discurso para contar que "aman su profesión", pero que están "cansadas" por la falta de profesorado, aulas masificadas, escasez de recursos, patios poco adaptados y deficiencias en las instalaciones.

Las maestras del colegio Gloria Fuertes, durante la protesta celebrada este miércoles / Jose Navarro

"Soy una niña y no sé muy bien qué es una huelga". Así comenzó el manifiesto, que rápidamente cambió el foco de la discusión sindical hacia la experiencia cotidiana del alumnado. "Me doy cuenta de cuando mi profe está cansada aunque sonría. De cuando abren una clase nueva y no hay profesor. De cuando llueve dentro del aula", continuó.

El texto describió escenas reconocibles para muchas familias: baños cerrados, largas colas, frío en invierno, calor en las aulas y estudiantes que necesitan apoyo específico sin recibir siempre la atención suficiente. También puso el acento en la realidad de un centro diverso, con escolares recién llegados que todavía no dominan el idioma y con dos aulas para niños con educación especial.

Agujeros en una de las paredes del colegio de Alicante / Jose Navarro

Y es que en este colegio de la Zona Norte de Alicante, que alberga a 600 niños, tiene a 87 escolares diagnosticados con dificultades de aprendizaje de distinta índole, según ha explicado su jefa de estudios, lo que da una idea de las necesidades de atención que requieren. A ello se suman otros problemas como la falta de mantenimiento, visibles con solo dar una vuelta por los pasillos o aseos. Hay paredes con agujeros, sin pintar desde hace 15 años, fugas de agua y roturas sin arreglar, denuncian desde el centro.

Ni comodidad, ni capricho

La segunda parte del texto cambió de mirada y pasó a hablar desde la perspectiva del profesorado "cansado de tener que justificar cada ayuda, cada recurso y cada necesidad". Un colectivo que rechazó que esta movilización sea por "comodidad ni capricho", sino por la defensa de la escuela pública.

El gimnasio de centro educativo con goteras / Jose Navarro

Al final de esta reflexión colectiva sobre el estado en el que se encuentra la educación pública, las maestras resumieron el espíritu de la protesta: "Un colegio no debería resistir. Debería cuidar, enseñar y proteger". Una protesta diferente, que culminó con aplausos a la entrada del colegio, tanto de niños, como de familias, y que también desató las lágrimas de algunas de las docentes allí concentradas.