El tráfico en Alicante hoy: seis obstáculos por accidente provocan retenciones en A-70, A-31 y A7

Seis obstáculos fijos por accidente, según indica la Dirección General de Tráfico hoy. La provincia de Alicante registra varias incidencias de tráfico a primera hora de este miércoles 13 de mayo, según el parte de la DGT extraído a las 8:55 horas. Las principales complicaciones se concentran en la N-332, la A-70 y la A-31, con retenciones, circulación irregular, debido a accidentes y obstáculos fijos en distintos puntos de la red viaria.

Tramo a tramo

En la N-332, la DGT informa de retenciones en Torrevieja, entre los kilómetros 54 y 57,75, en ambos sentidos. También hay congestión a la altura de El Altet, entre los kilómetros 95,58 y 93,98, en sentido Cartagena. Además, se han notificado obstáculos fijos en la N-332 en Santa Faz, en el kilómetro 110,822, y en La Marina, en el kilómetro 78,805.

Retenciones de tráfico en A-70 por varios accidentes. / Jose Navarro

La A-70 también presenta circulación irregular en varios tramos: hay retenciones entre El Bacarot y Font-Calent, del kilómetro 23 al 20 en sentido Valencia, y entre Alicante y Font-Calent, del kilómetro 15 al 20 en sentido Murcia. Asimismo, se registran problemas en Santa Faz, entre los kilómetros 13 y 11 en sentido Valencia. En Font-Calent se ha comunicado un obstáculo fijo por accidente en el kilómetro 18,96.

Otro de los puntos afectados es la A-31, donde la DGT señala un accidente en la zona de Partida de Vallonga, con retenciones entre los kilómetros 230,5 y 232,857 en sentido Alicante. También constan obstáculos fijos por accidente en Vallonga y Font-Calent, además de otra incidencia en La Estación.

En la AP-7 se han detectado obstáculos fijos en Rojales, Benijófar, Altea y Coveta Fumà. En Altea, la incidencia en el kilómetro 641 obliga al cierre del carril derecho en sentido Alicante.

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También hay avisos en la A-7, con obstáculos en Altabix y Pla de Sant Josep, y en carreteras secundarias como la CV-86, CV-775, CV-831 y CV-70.