El tráfico en Alicante hoy: seis obstáculos por accidente provocan retenciones en A-70, A-31 y A7
Incidentes de tráfico y obstáculos fijos en distintos punto de la red viaria han complicado la mañana en las carreteras
Seis obstáculos fijos por accidente, según indica la Dirección General de Tráfico hoy. La provincia de Alicante registra varias incidencias de tráfico a primera hora de este miércoles 13 de mayo, según el parte de la DGT extraído a las 8:55 horas. Las principales complicaciones se concentran en la N-332, la A-70 y la A-31, con retenciones, circulación irregular, debido a accidentes y obstáculos fijos en distintos puntos de la red viaria.
Tramo a tramo
En la N-332, la DGT informa de retenciones en Torrevieja, entre los kilómetros 54 y 57,75, en ambos sentidos. También hay congestión a la altura de El Altet, entre los kilómetros 95,58 y 93,98, en sentido Cartagena. Además, se han notificado obstáculos fijos en la N-332 en Santa Faz, en el kilómetro 110,822, y en La Marina, en el kilómetro 78,805.
La A-70 también presenta circulación irregular en varios tramos: hay retenciones entre El Bacarot y Font-Calent, del kilómetro 23 al 20 en sentido Valencia, y entre Alicante y Font-Calent, del kilómetro 15 al 20 en sentido Murcia. Asimismo, se registran problemas en Santa Faz, entre los kilómetros 13 y 11 en sentido Valencia. En Font-Calent se ha comunicado un obstáculo fijo por accidente en el kilómetro 18,96.
Otro de los puntos afectados es la A-31, donde la DGT señala un accidente en la zona de Partida de Vallonga, con retenciones entre los kilómetros 230,5 y 232,857 en sentido Alicante. También constan obstáculos fijos por accidente en Vallonga y Font-Calent, además de otra incidencia en La Estación.
En la AP-7 se han detectado obstáculos fijos en Rojales, Benijófar, Altea y Coveta Fumà. En Altea, la incidencia en el kilómetro 641 obliga al cierre del carril derecho en sentido Alicante.
También hay avisos en la A-7, con obstáculos en Altabix y Pla de Sant Josep, y en carreteras secundarias como la CV-86, CV-775, CV-831 y CV-70.
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