El instituto San Blas de Alicante recauda 4.335 euros en su carrera solidaria contra el cáncer

El instituto San Blas de Alicante "con mucho esfuerzo, trabajo, ilusión y solidaridad", tal y como explica su vicedirectora Mónica González, ha conseguido recaudar un total de 4.335 euros gracias a la pasada carrera solidaria del mes de marzo. Esta cantidad de dinero ha ido destinada a la Asociación Española contra el Cáncer para ayudar a todas las personas que padecen esta enfermedad y a sus familias, e incrementar hasta en un 70% la tasa de supervivencia.

Proyectos

"Como centro educativo que somos siempre estamos dispuestos a participar activamente en estos proyectos porque somos conscientes de la importancia que tiene entre nuestro alumnado este espíritu humano, social y solidario", apunta la vicedirectora.

Diploma de reconocimiento de la Asociación contra el Cáncer al IES San Blas / INFORMACIÓN

Agradecimientos

"Estamos profundamente agradecidos a todas las personas que han conseguido que esto haya sido posible. El alumnado de 6º del CEIP San Fernando (dentro del plan de transición), alumnado del ciclo formativo TSEAS y de fútbol del 8 de marzo, academia de baile IN SITU, club de rugby Akra, defensa personal Krag Maga, Ayuntamiento de Alicante con el programa Disfruta y Mercalicante. El año que viene volveremos a abrir las puertas del San Blas para sumarnos a esta gran causa".

El pasado marzo, la representante del instituto puso en valor cómo la Asociación Española contra el Cáncer les había ayudado con todo desde el primer momento.

Plantilla

Además, "contamos con una plantilla de profesorado de 80 profesores y profesoras muy implicada y competente. Hoy han participado los 800 alumnos y alumnas que cada forman parte de nuestra comunidad del IES San Blas y el alumnado que cursa 6º de primaria en el CEIP San Fernando (estudiantes que dentro de muy pocos meses formarán parte de nuestra gran familia) junto con todas las entidades que nos han ayudado a que todo fuera posible", afirmó el día de la carrera.

"Hoy hemos corrido por todas las personas que han luchado, luchan o lucharán por esta cruel enfermedad. Porque luchar por vivir es también educar. Y hoy, si algo hemos aprendido todos y todas, es que juntos somos más", concluyó.