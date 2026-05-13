Un juzgado imputa por prevaricación al director del Hospital de Sant Joan por el cese de una enfermera

El director gerente del Hospital de Sant Joan, Juan Antonio Marqués, ha declarado este miércoles en un juzgado de Alicante como investigado tras una denuncia por prevaricación presentada por una enfermera. La trabajadora sostiene que su cese fue indebido y que le ha acarreado importantes perjuicios en sus derechos como dejarla sin paro y fuera de la bolsa de trabajo.

La querella, presentada por el letrado Francisco Marhuenda Beltra en nombre de la perjudicada, solicita que el juzgado practique las diligencias necesarias para determinar las posibles responsabilidades penales del director gerente y sostiene que dictó la resolución de cese “a sabiendas de su injusticia”.

La trabajadora tomó posesión de su plaza como enfermera de sustitución el pasado 5 de noviembre de 2025, con un cese previsto para noviembre de 2027. Sin embargo, apenas un mes después, el 1 de diciembre, la Gerencia acordó su cese por “no superación del periodo de prueba”.

La defensa argumenta que la enfermera estaba exenta de dicho periodo, ya que venía prestando servicios en la red sanitaria valenciana desde 2023 y, con anterioridad, había trabajado en Alemania durante la pandemia.

Situación de vulnerabilidad

La enfermera interpuso un recurso el 30 de diciembre de 2025 para intentar subsanar la situación, pero afirma haber recibido “la callada por respuesta” por parte de la administración. Según la denuncia, el cese ha dejado a la profesional en una situación de vulnerabilidad. El escrito señala que no pudo percibir la prestación por desempleo porque el SEPE consideraba que no existía causa legal. Además, denuncia que la Gerencia tardó hasta cincuenta días en remitir el certificado de empresa, cuando el plazo legal es de tres días, lo que, a su juicio, podría evidenciar cierta intencionalidad.

Asimismo, la Conselleria de Sanidad sancionó a la enfermera con la exclusión de la bolsa de trabajo durante un año por, supuestamente, no haber superado el periodo de prueba.

Por su parte, la dirección del Hospital de Sant Joan enmarca los hechos en el ámbito estrictamente administrativo. Marqués, asistido por el abogado José María Orellana, declinó hacer declaraciones a su salida del juzgado. Fuentes consultadas por este diario señalan que, en su declaración, el director gerente atribuyó lo ocurrido a un posible error y subrayó que ya existe un procedimiento abierto en la vía contencioso-administrativa para dirimir la legalidad del cese. En este sentido, consideran que se trataría, en todo caso, de una cuestión de interpretación normativa que debería resolverse en el ámbito administrativo y no en el penal.