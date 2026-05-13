Día del niño hospitalizado con cartas personalizadas para pacientes pediátricos en Alicante

El Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial) y el Hospital General Universitario Doctor Balmis se han sumado a la conmemoración del "Día del Niño Hospitalizado", con una acción solidaria impulsada por el Grupo Azarbe dirigida a pacientes pediátricos del centro.

La iniciativa ha consistido en la entrega de un obsequio acompañado de una carta manuscrita y personalizada para cada menor ingresado en el área de Pediatría, así como para aquellos niños y niñas que reciben tratamiento periódico en el hospital de día de Oncología Pediátrica. Cada mensaje se ha elaborado de forma individualizada, con palabras de ánimo, cercanía y reconocimiento, adaptadas a la edad y situación de cada paciente.

Atención sanitaria

Esta acción solidaria refuerza el compromiso de las tres entidades con la humanización de la atención sanitaria, y sitúa el bienestar emocional de los pacientes pediátricos en el centro de la asistencia.

El equipo de voluntariado del departamento de Responsabilidad Social Corporativa de Grupo Azarbe ha sido el encargado de preparar los detalles dirigidos a los menores, mientras que el instituto Isabial ha coordinado la gestión de la donación.

VÍDEO: HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

Acompañamiento

La directora gerente del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica, Elena Bertomeu, ha subrayado que “la atención sanitaria de calidad no solo se mide en términos clínicos, sino también en la capacidad de acompañar emocionalmente a los pacientes y sus familias”.

Desde las direcciones del Hospital Doctor Balmis y del centro investigador también han querido destacar el valor de este tipo de iniciativas, “pequeños gestos como una carta o un detalle pueden tener un gran impacto en el bienestar emocional de los pacientes pediátricos”, ha señalado Bertomeu.

Ilusión

La jornada ha transcurrido en un ambiente cercano y participativo, en el que la ilusión ha tenido un papel protagonista. Iniciativas como esta refuerzan el compromiso del Hospital Doctor Balmis de Alicante e Isabial con una atención integral, donde la investigación, la asistencia y el cuidado emocional avanzan de forma coordinada.

La celebración del "Día del Niño Hospitalizado" busca visibilizar la realidad de miles de menores que pasan parte de su infancia en centros hospitalarios, así como reconocer el trabajo de los profesionales sanitarios y entidades que contribuyen a mejorar su día a día.