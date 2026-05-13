Ortí convoca a los sindicatos este jueves para buscar una salida a la huelga de profesores

La consellera de Educación, Carmen Ortí, pide a los sindicatos que vuelvan a la mesa de negociación y los convoca a una reunión para este jueves, cuarto día de la huelga de profesores, para tratar de zanjar este histórico conflicto que ha vaciado las aulas en plena recta final de curso.

La consellera ha reiterado su voluntad de diálogo y su deseo de avanzar hacia un acuerdo que beneficie a todo el sistema educativo de la Comunidad Valenciana. En este sentido, ha anunciado que presentará a los sindicatos una "propuesta integral con medidas de apoyo al profesorado". La responsable autonómica estará acompañada por el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, así como por todos los Directores Generales del departamento en la sede de su departamento desde las 9 de la mañana.

Pese a la intencionalidad de reanudar el diálogo y buscar una salida a este paro docente sin precedentes, el comité de huelga ha apelado a que la conselleria presente una oferta que atienda todas las reivindicaciones del profesorado "real y efectiva" y con "disposición de negociar".

A los sindicatos no les basta con hablar de retribuciones ni de los "famosos 75 euros de subida en tres años", ha dicho Marc Candela, portavoz del STEPV, quien apunta a la necesidad de abordar todas las demandas, entre ellas, la bajada de ratios, el refuerzo del personal, la reducción de la burocracia, la climatización y la mejora de las infraestructuras, así como la defensa del valenciano.

Sindicatos de profesores, en una reunión con Conselleria hace unas semanas / Miguel Ángel Montesinos

Los profesores aspiran a que alguna de las mejoras sean efectivas desde el 1 de septiembre

Los profesionales de la enseñanza pública también aspiran a que alguna de esas mejoras de todas las que están reclamando puedan entrar en vigor desde el 1 de septiembre, al comienzo del próximo curso.

Los representantes sindicales han atribuido a la presión de miles de docentes, familias y alumnnado en las calles la nueva reunión que han logrado arrancar de la conselleria. A las puertas de la conselleria, donde se han concentrado este miércoles desde primera hora, se han mostrado contentos y con expectativas de cara a la nueva negociación.

En pie la presión en las calles

Eso sí, la lucha docente continuará en pie "hasta que no haya un resultado satisfactorio avalado por el profesorado", ha confirmado Candela. Con ello, de momento, el calendario de movilizaciones continúa en marcha para este miércoles y jueves, así como la manifestación conjunta del viernes en València. "Muy buena tiene que ser la oferta y que la gente la avale para que desconvoquemos todo lo que tenemos preparado", ha advertido el sindicalista.

Las movilizaciones siguen en pie hasta conocer la nueva oferta de Educación

De hecho, en caso de que la propuesta autonómica sea convincente, el comité de huelga está dispuesto a elevar consultas al sector durante el fin de semana y determinar la continuidad del paro en las aulas, que ya había comenzando a planificar para que tuviera extensión la próxima semana.

De cualquier forma, los sindicatos han mandado un mensaje de cautela hasta conocer en qué se traduce la nueva salida de la Conselleria de Educación.