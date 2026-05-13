El PAU 2 reorganiza el tráfico para ganar una veintena de plazas en Alicante

Cambios en la forma de aparcar para ganar más plazas en el PAU 2 de Alicante. El Ayuntamiento de Alicante ha llevado a cabo unos trabajos de señalización para reorganizar el estacionamiento en varias calles del barrio del PAU 2- La Torreta con el objetivo de aumentar el número de plazas disponibles para los vecinos. La actuación afecta principalmente a las calles Ciudad de Herzliya y Ciudad de Toyooka, donde se ha modificado tanto la circulación como el sistema de aparcamiento para optimizar el espacio existente.

Esta intervención permite ganar cerca de una veintena de plazas de aparcamiento y responde a una propuesta planteada por la Junta de Distrito 3. Los cambios ya han quedado completados dejando ambos carriles de un solo sentido de circulación y cambiando una de las bandas de aparcamiento en cordón a batería, lo que permite aumentar el número de vehículos estacionados.

Cambio de circulación

La iniciativa se ha llevado a cabo dejando las calles Ciudad de Herzliya y Ciudad de Toyooka con un único sentido de circulación. En el caso de la calle Ciudad de Herzliya, se ha pasado de unas 18 plazas en línea a 24 plazas en batería, aunque algunas de ellas se encuentran condicionadas por la presencia de islas de contenedores de recogida selectiva de residuos.

Por su parte, en la calle Ciudad de Toyooka el cambio ha permitido aumentar el estacionamiento de unas 48 plazas en línea hasta alcanzar las 61 con la nueva disposición en batería. Estas modificaciones, según indican desde el Ayuntamiento de Alicante, también implican cambios en la movilidad interior del barrio, ya que se generan circuitos de circulación de una sola dirección por manzanas.

Nuevas plazas para motos

Otra de las novedades introducidas con esta actuación es la habilitación de plazas específicas para motocicletas en las proximidades de las intersecciones. El objetivo es evitar el aparcamiento indebido de coches en las esquinas, una situación que en muchos casos reduce la visibilidad de los conductores al incorporarse a la circulación.

Los cambios en Ciudad de Wenzhou tendrán que esperar

La reorganización prevista no podrá aplicarse por el momento en la calle Ciudad de Wenzhou. La existencia de una isla de contenedores soterrados obliga a mantener la configuración actual de la vía, ya que los camiones de recogida necesitan realizar la carga por el lado derecho.

Modificar el sentido de circulación provocaría que los contenedores quedaran situados a la izquierda del sentido de marcha, algo que imposibilitaría su recogida. Ante esta situación, el área de Movilidad Urbana ha indicado que realizará un estudio más detallado para analizar qué mejoras pueden introducirse en esta calle sin afectar al servicio de residuos.