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Una peatonalización en San Gabriel para mejorar la seguridad de los escolares de Alicante

El equipo de gobierno restringe el tráfico en un tramo de la calle Cocentaina, a petición del CEIP El Palmeral, mediante señalización y bolardos para eliminar riesgos en un punto sin aceras y con baja visibilidad

Una peatonalización en San Gabriel para mejorar la seguridad de los escolares de Alicante

Una peatonalización en San Gabriel para mejorar la seguridad de los escolares de Alicante / INFORMACIÓN

Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

El Ayuntamiento de Alicante ha llevado a cabo la peatonalización de un tramo de la calle Cocentaina, en el barrio de San Gabriel, con el objetivo de reforzar la seguridad vial en el entorno escolar. La actuación responde a una petición del colegio El Palmeral, que había trasladado la necesidad de mejorar las condiciones de tránsito en este punto.

La intervención se centra en un tramo especialmente conflictivo, con un giro sin visibilidad y un estrechamiento de la vía donde no existe una acera adecuada para peatones. La peatonalización se ha ejecutado mediante señalización horizontal con motivos escolares y la instalación de bolardos, que impiden el paso de vehículos entre las calles Portet de Moraira, acceso al centro educativo, y Moraira.

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