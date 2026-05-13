Los profesores de Alicante vuelven a las calles y cortan el tráfico de la fachada litoral

La lucha docente se ha intensificado este miércoles en Alicante con la salida de cuatro "columnas educativas", como así han llamado a la agrupación de profesores de diferentes centros educativos de una misma zona, desde distintos puntos de la ciudad para confluir en la Casa de las Brujas, sede de la Generalitat en la capital de la provincia, donde ha tenido lugar una nueva y multitudinaria concentración para exigir a la Conselleria de Educación que atienda las reivindicaciones de la enseñanza pública en la reunión que ha sido convocada para este jueves, coincidiendo con el cuarto día de huelga indefinida.

La presión en la calle se ha visto acrecentada este miércoles en una jornada en la que el paro ha sido secundado por el 24 % de los profesores en la provincia, según el departamento autonómico, un seguimiento del que los sindicatos todavía no han ofrecido sus cifras.

La marea verde de profesores "toma" las inmediaciones de la Casa de las Brujas de Alicante en una nueva concentración / Jose Navarro

Profesores de la zona de la Playa de San Juan han llegado a cortar dos carriles en dirección Elche de fachada litoral (Nacional 332), a la altura de la Explanada, donde han hecho una sentada entre aplausos, pitidos y bocinas detrás de una gran pancarta con el lema "invertir en docentes es invertir en futuro".

Huelga de educación en Alicante: la manifestación de profesores atraviesa la Avenida Aguilera / Jose Navarro

En la avenida Aguilera, en las proximidades de la Dirección Territorial de Educación, los profesionales también han mandado un "SOS" por unas condiciones dignas en una visible marcha, en la que han recibido incluso aplausos desde los balcones o el apoyo de vecinos en las calles. La circulación se ha vuelto a ver afectada, como ya ocurrió el lunes, cuando el centro alicantino acabó colapsándose por la manifestación que congregó a 12.000 personas.

La marea verde ha sonado con fuerza desde primera hora, con la salida de la columna Alicante Sur, desde la plaza Franklin Albricias; en paralelo a la de Alicante centro, desde el parking de Guadalest y de la de Alicante Norte, desde el ADDA. Instantes más tarde han iniciado el recorrido los docentes de Alicante Playas, desde la plaza Puerta del Mar.

Los docentes han cortado la N 332 con una sentada / INFORMACIÓN

Como colofón, los profesores y sindicatos han tomado la avenida Doctor Gadea, donde han celebrado como "primera victoria" que la Conselleria de Educación haya cedido a sentarse este jueves y a presentarles una nueva propuesta.

Los profesionales han dejado claro que rechazan ser "comprados" con 75 euros, la última oferta económica que hicieron los responsables autonómicos a los docentes con la que no pudieron frenar esta huelga. "Nosotros lo queremos todo: menos ratios, mejores infraestructuras, más plantillas recuperar el poder adquisitivo...", han enumerado en una sonora protesta.