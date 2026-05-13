El PSOE abandona la comisión del bono comercio en la Diputación de Alicante al negarse Baño a responder a la oposición

El PSOE ha abandonado este miércoles la comisión de investigación del bono comercio en la Diputación de Alicante apenas media hora después del inicio de la comparecencia de Carlos Baño. Los diputados socialistas han dejado la sala después de que el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, según ha denunciado Raúl Ruiz, se negara a contestar a las preguntas de la oposición al considerar que el asunto está judicializado. “No vamos a participar de este circo”, ha afirmado el diputado provincial del PSOE.

La comparecencia de Baño era una de las citas que más expectación mediática ha generado en lo que va de mandato en la institución provincial. El presidente de Facpyme ha llegado a la Diputación acompañado por Jesús Navarro, vicepresidente de la Cámara de Comercio, en una jornada seguida por medios locales, autonómicos y nacionales. La sesión, sin embargo, se ha celebrado a puerta cerrada, como ya estaba previsto, y sin acceso de la prensa al desarrollo de la comisión.

En esta ocasión, además, la presencia de los medios en el interior del palacio provincial ha estado más restringida que en la sesión constitutiva de la comisión. En aquella primera reunión, los periodistas pudieron acceder a la primera planta de la Diputación, donde se encontraba la sala en la que se celebraba la comisión. Este miércoles, en cambio, los medios han permanecido fuera del palacio provincial y solo han podido acceder a la sala de prensa, situada en la planta baja, para seguir las reacciones posteriores. La organización del dispositivo de acceso a los medios ha estado coordinada por Consuelo Maluenda, jefa de Gabinete del presidente de la Diputación, Toni Pérez.

El plante socialista ha llegado después de que Baño iniciara su intervención sin aceptar preguntas de los grupos de la oposición, según la versión trasladada por Ruiz. “Baño ha venido a soltar su discurso, su mitin y a soltar mentiras que tendrá que demostrar ante los juzgados”, ha sostenido el diputado socialista. Ruiz ha cargado también contra el PP por permitir el desarrollo de la sesión en esos términos. “Es una vergüenza que el PP esté consintiendo esto. Para eso, que no hubiera venido y no hubiera faltado el respeto a la institución”, ha añadido.

Los cuatro diputados socialistas que forman parte de la comisión abandonan la reunión tras la negativa de Baño de responder a la oposoción / Alex Domínguez

Los socialistas habían pedido que la prensa pudiera estar presente en la comparecencia para garantizar el derecho a la información, pero esa solicitud no ha sido aceptada. Ruiz ha explicado que, nada más arrancar la sesión, Baño ha advertido de que no respondería a las preguntas por la situación judicial del caso. “Si ha venido es para responder a las preguntas de la oposición. Para hacer esto, que no se hubiera presentado”, ha insistido el diputado del PSOE, que ha definido la comisión como una “pantomima” y ha acusado al PP de ser “cómplice”.

El grupo socialista presentará ahora por escrito la batería de preguntas que tenía preparada para Baño. Ruiz ha lamentado que la comisión siga sin despejar las dudas sobre la gestión de los bono comercio y ha vuelto a reclamar la comparecencia de Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat y expresidente de la Diputación de Alicante. “Mazón tiene que comparecer para explicar por qué esta arquitectura acababa siempre en su entorno”, ha afirmado. La comparecencia del jefe del Consell ya fue rechazada por el PP en el plan de trabajo de la comisión.

Ruiz ha situado una de las principales dudas en el papel de Facpyme y de la Cámara de Comercio en la gestión de las campañas. El diputado socialista ha cuestionado que una empresa “que no puede demostrar experiencia” acabara después en contratos menores y adjudicaciones vinculadas al bono comercio. También ha señalado que Baño ha afirmado en la comisión que no comparecía en representación de la Cámara, sino de Facpyme, algo que Ruiz ha negado al recordar que la Cámara firmó convenios, entre ellos con el Ayuntamiento de Alicante.

La comisión de investigación de la Diputación está formada por 13 miembros: siete del PP, cuatro del PSOE, uno de Vox y uno de Compromís. Está presidida por Ana Serna, vicepresidenta primera de la institución provincial. El PP, con mayoría en el órgano, impuso su plan de trabajo en la sesión constitutiva y rechazó la comparecencia de Mazón, una de las principales peticiones de la oposición. La primera sesión de fondo, inicialmente prevista para finales de abril con la presencia de Baño, fue aplazada por la imposibilidad de asistencia de uno de los miembros de la comisión.

La investigación judicial, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción, se centra en la gestión de los bono comercio de 2022 y 2023 en más de una veintena de municipios. Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, fue detenido el 13 de marzo y puesto después en libertad con cargos. La UDEF registró la sede de Facpyme y su defensa indicó entonces que se le atribuyen presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad.

La comparecencia de este miércoles debía ser la primera oportunidad para escuchar a Baño en sede política sobre la relación entre la Diputación, la Cámara de Comercio y Facpyme. Sin embargo, la salida del PSOE deja la sesión marcada por el choque sobre el propio funcionamiento de la comisión, su carácter cerrado y la falta de respuestas a la oposición. “Hay muchas dudas y no responde nadie”, ha resumido Ruiz.