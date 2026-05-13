La calle Poeta Quintana de Alicante se corta este sábado para acoger un "minifestival" de comercio local, arte y cultura: estos son los horarios y planes

No es la primera vez, lo que constata que las propuestas de convertir Poeta Quintana en un "minifestival" se traducen en éxito. Alicante celebrará este sábado 16 de mayo una nueva jornada de dinamización comercial en la zona, que se convertirá en “la gran fiesta del comercio local” con el objetivo de dar la bienvenida a la primavera y cabida a la restauración, arte y músicas locales: la "Primavera Cultural de Quintana" llega para volver a llenar las calles y dar a conocer el comercio alicantino.

Horarios y actividades

En total, 86 stands comerciales participarán en la actividad que se desarrollará el próximo sábado 16 de abril de 10 de la mañana hasta las 17 horas de la tarde.

La propuesta reunirá producto local, restauración, música en directo, arte, artesanía, exposiciones, escritores, ilustradores, fotografía, DJ y talleres infantiles. La propuesta arrancará a las 10 horas en la calle Poeta Quintana, donde se instalarán los puestos comerciales y se habilitarán espacios culturales y actividades para todos los públicos.

La concejala de Comercio, Lidia López, y la presidenta de la asociación de Comerciantes zona Quintana, Darlen Villarrutia, presentaron el evento y animaron a la ciudadanía a “ser parte activa y protagonistas de esta fiesta creada por el comercio”. López destacó que se trata de “un punto de encuentro único en la ciudad con el comercio local”, pensado para “vivir un día de ocio y compras al aire libre”.

La Primavera Cultural de Quintana busca incentivar los establecimientos de proximidad a través del ocio, las compras y la cultura. Según el Ayuntamiento, esta cita se ha consolidado como una jornada “ineludible” a la que acuden cientos de personas.

Una croqueta de premio

La fiesta está subvencionada por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Alicante y ha sido preparada durante meses por el tejido comercial y hostelero de la zona. Durante la jornada también se podrá degustar una de las croquetas ganadoras del festival Alacroqueta de este año, elaborada por el restaurante La Favorita, que obtuvo el tercer puesto con su croqueta de carbonara.

La zona Quintana, situada en pleno centro de Alicante, fue la primera en sacar sus comercios a la calle para abrirlos a la ciudad con jornadas de dinamización comercial. Cuenta con un tejido activo y tradicional formado por establecimientos de moda, estética, arquitectura, zapaterías, restauración, papelerías, alimentación, fotografía, música, artesanía, gastronomía, mercerías y servicios culturales y de ocio.