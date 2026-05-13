Dos siglos de historia de la Medicina en Alicante

«Ha sido algo enormemente complicado, pero precioso». Así define el doctor Jaime Merino, que fuera jefe de Medicina Interna del Hospital de Sant Joan y catedrático de la Universidad Miguel Hernández, el proyecto que inició justo antes de la pandemia de covid-19 y que ha culminado en la tarde de este miércoles con su inauguración: el Museo de la Medicina Doctor Balmis de Alicante.

Este museo está ubicado en el Colegio de Médicos, que ha cedido un espacio en sus instalaciones así como las vitrinas que acogen muchos de los objetos. Son entre 2.000 y 3.000 piezas, muchas de ellas instrumental donado por profesionales de la provincia, que se ponen a disposición de los estudiantes de Medicina para que conozcan cómo se ejercía la profesión hace décadas; y para el público en general.

En el montaje del nuevo museo, que ha requerido años de trabajo y coordinación, ha colaborado el doctor Juan José Lobato, que fue jefe de Urología en el Hospital General de Alicante, actualmente vocal del área sociocultural del Colegio de Médicos.

La idea nació tras una visita de Merino a un museo de medicina en València. Aquella experiencia le hizo reflexionar sobre la importancia de conservar y mostrar la evolución de la práctica médica. «Me pareció una idea maravillosa porque los museos suelen estar dedicados al arte y, sin embargo, uno de Medicina era algo original. Pensé que para los alumnos sería fantástico poder contemplar cómo se trabajaba hace 60 o 100 años».

La primera mujer colegiada en la provincia, Virginia Soler, protagoniza una exposición temporal

Donantes

Según Merino, la iniciativa ha sido posible gracias a la generosidad de 75 donantes, aunque el número de piezas recibidas supera ampliamente esa cifra. «La mayoría de compañeros asumieron la idea con entusiasmo y entendieron que era positiva. Esto es el resultado de muchísima generosidad, de mucha gente que ha donado con gusto".

Merino quiere destacar especialmente la implicación y generosidad de la institución colegial y la labor del doctor Lobato, encargado de coordinar buena parte del trabajo de clasificación y organización de las piezas.

Pensé que para los alumnos de Medicina sería fantástico ver cómo se trabajaba hace 60 o 100 años Jaime Merino — Médico y promotor del museo

El propio Lobato destaca que la intención siempre ha sido crear «un museo vivo», abierto tanto a estudiantes como al público general.

«Jaime Merino me presentó la idea, me gustó y se la trasladé a la junta directiva del colegio, que la acogió muy bien. Empezamos buscando un espacio, lo acristalamos y comenzamos a recibir donaciones». Las piezas se han organizado por especialidades médicas para dotar de coherencia al recorrido expositivo. Una de las tareas más complejas ha sido la elaboración de carteles explicativos para cada aparato e instrumental, con el objetivo de facilitar la comprensión de las piezas a cualquier visitante.

Los doctores Merino y Lobato, que han cristalizado la idea del museo / Pilar Cortés

Miles de objetos

El museo recorre cerca de dos siglos de historia de la Medicina en Alicante y reúne miles de objetos. Al incluir instrumental quirúrgico los fondos pueden alcanzar las tres mil piezas.

Entre los elementos más llamativos destacan mesas y aparatos oftalmológicos de principios del siglo XX (1910), ecógrafos de primera generación, una estufa médica calentada con alcohol de 1900, un equipo portátil de rayos X utilizado antiguamente en desplazamientos por los pueblos de la montaña; una docena de fórceps de distintos tipos; piezas de urología; neurología o asistencia respiratoria; y el primer electrocardiógrafo de cuatro canales que llegó a Alicante. Así como antiguos equipos de laboratorio y libros de anatomía. El visitante podrá descubrir también una consulta de médico rural, en una recreación repleta de detalles

«Hay piezas muy curiosas, como puede ser el metrónomo que utilizaba el doctor Sigmund Freud, un espirómetro o un electroencefalógrafo de principios del siglo XX. Cosas muy curiosas para ir viendo con tranquilidad y despacito», detalla Lobato. El aparato relacionado con Freud fue donado al Colegio de Médicos por un médico español discípulo del célebre psiquiatra austríaco (el doctor Rafael González Regalado). La pieza se conservaba en el domicilio del facultativo hasta que decidió cederla para formar parte de la colección histórica del museo.

Hay piezas muy curiosas como puede ser el metrónomo que utilizaba el doctor Sigmund Freud Juan José Lobato — Vocal del Colegio de Médicos y colaborador del proyecto

Médicos históricos

El museo rinde asimismo homenaje a médicos históricos vinculados a la provincia de Alicante. Entre ellos figuran referencias al doctor Gadea, que fue presidente del Colegio de Médicos y alcalde de Alicante; al doctor Pascual, primer presidente republicano de la entidad colegial; al doctor Mas Magro, que llegó a ser candidato al Premio Nobel; a los Manero; al doctor Terencio de las Aguas o al médico Pedro Herrero, en proceso de canonización. «La idea es hacer un museo vivo que puedan visitar siempre estudiantes de Medicina o público en general al que le interese conocer cómo se hacía la Medicina de principios de siglo XX».

El presidente del Colegio de Médicos, Hermann Schwarz, a la derecha, con una pieza del museo / Pilar Cortés

El espacio museístico también contará con exposiciones temporales. La primera de ellas está dedicada a Virginia Soler, médica alcoyana y primera mujer colegiada en la provincia de Alicante. Una muestra cedida para la ocasión por el Ayuntamiento de Alcoy y el Campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia UPV.

Para sus impulsores, el museo supone una oportunidad de comprender la enorme transformación de la Medicina durante las últimas décadas. «Hoy la práctica médica está llena de tecnificación y aparatos sofisticados. Este museo permite ver cómo se hacía Medicina a principios del siglo XX y comprender la enorme evolución que ha vivido la profesión».

Este patrimonio deja de pertenecer a la memoria privada de consultas, centros sanitarios o domicilios para convertirse en un legado compartido Hermann Schwarz — Presidente del Colegio de Médicos de Alicante

Autoridades asistentes Entre los asistentes al evento, cabe destacar la presencia del director territorial de la Conselleria de Sanidad en Alicante, Dr. Francisco J. Ponce; el concejal de Sanidad de Alicante, Luis Alfonso Morata; los expresidentes del Colegio de Médicos de Alicante, Dr. Antonio Arroyo, Dr. José Pastor, y Dra. Mª Isabel Moya, en la actualidad vicepresidenta 1ª de la Organización Médica Colegial de España (OMC); autoridades académicas de la UA, UMH y de la UPV; miembros de la Junta Directiva del Colegio de Médicos; así como una nutrida representación de los distintos sectores de la sociedad alicantina.

Entrada libre

Durante la inauguración del museo, el presidente del Colegio de Médicos, el doctor Hermann Schwarz, ha mostrado su agradecimiento a "todas las instituciones y particulares que han hecho posible convertir en realidad este proyecto. Médicos, hospitales, entidades y particulares que han contribuido con donaciones desinteresadas a reunir un patrimonio que, a partir de ahora, deja de pertenecer solo a la memoria privada de consultas, centros sanitarios o domicilios para convertirse en un legado compartido. Su generosidad ha permitido exponer estas piezas de enorme valor histórico y emocional”.

Schwarz invita a visitar el "Museo de la Medicina Dr. Balmis para que sea un espacio vivo, compartido. “Porque este museo pertenece al Colegio, pero queremos que sea una aportación a Alicante, a su historia y a su patrimonio cultural. Un espacio de referencia dentro del circuito cultural de nuestra provincia para alicantinos y visitantes, de entrada libre y gratuita”.