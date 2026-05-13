El tiempo en Alicante: Aemet señala lluvia en estas zonas del litoral de la provincia
A pesar del sol predominante en la gran mayoría del territorio alicantino habrá intervalos de chubascos débiles tanto en la Marina Alta como la Marina Baixa
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha marcado una jornada mayoritariamente estable y soleada en el centro y sur de la provincia, con cielos despejados en Alicante, Elche, Elda, Torrevieja y Orihuela. Las temperaturas máximas más altas se alcanzarán en Orihuela y Elche, con 28 grados, seguidas de 27 en Alicante y valores de 25 en Dénia y Elda. Por otro lado, las mínimas oscilarán en torno a los 11 grados de Alcoy y zonas del interior.
A pesar del sol predominante en la mayoría de la provincia, los chubascos no abandonarán del todo el litoral alicantino y se esperan intervalos nubosos con lluvia durante algunos tramos del día en Dénia y Benidorm.
Alicante/Alacant
Predominará el cielo despejado durante la jornada, sin precipitaciones. Temperaturas entre 16 y 27 grados, con ambiente cálido al mediodía. Viento de poniente girando a sur, con rachas fuertes por la tarde.
Elche/Elx
Día soleado y estable, sin lluvias previstas. Máximas de 28 grados y mínima de 14, con sensación algo más elevada al mediodía. Viento moderado del oeste y sur, con rachas intensas en horas centrales.
Benidorm
Se esperan intervalos nubosos con posibilidad de lluvia débil, especialmente en la segunda mitad del día. Temperaturas suaves, entre 16 y 22 grados. Viento del sur moderado, con rachas destacables.
Elda
Jornada despejada y seca, con temperaturas entre 12 y 25 grados. Ambiente templado durante el día y más fresco al amanecer. Viento del oeste moderado.
Torrevieja
Tiempo estable y soleado, sin precipitaciones. Termómetros entre 17 y 25 grados, con ambiente agradable. Viento del oeste girando a sur, con rachas fuertes por la tarde.
Orihuela
Predominará el cielo despejado, con máximas de 28 grados y mínima de 14. Ambiente cálido y seco. Viento moderado del oeste y suroeste.
Alcoy/Alcoi
Día mayoritariamente despejado, con baja probabilidad de lluvia. Temperaturas entre 12 y 23 grados, más frescas a primera hora. Viento del oeste flojo a moderado.
Dénia
Se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa en algunos momentos del día. Temperaturas entre 15 y 25 grados. Viento del sur y sureste moderado, con rachas fuertes puntuales.
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