El tiempo en Alicante: Aemet señala lluvia en estas zonas del litoral de la provincia

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha marcado una jornada mayoritariamente estable y soleada en el centro y sur de la provincia, con cielos despejados en Alicante, Elche, Elda, Torrevieja y Orihuela. Las temperaturas máximas más altas se alcanzarán en Orihuela y Elche, con 28 grados, seguidas de 27 en Alicante y valores de 25 en Dénia y Elda. Por otro lado, las mínimas oscilarán en torno a los 11 grados de Alcoy y zonas del interior.

A pesar del sol predominante en la mayoría de la provincia, los chubascos no abandonarán del todo el litoral alicantino y se esperan intervalos nubosos con lluvia durante algunos tramos del día en Dénia y Benidorm.

Alicante/Alacant

Predominará el cielo despejado durante la jornada, sin precipitaciones. Temperaturas entre 16 y 27 grados, con ambiente cálido al mediodía. Viento de poniente girando a sur, con rachas fuertes por la tarde.

Elche/Elx

Día soleado y estable, sin lluvias previstas. Máximas de 28 grados y mínima de 14, con sensación algo más elevada al mediodía. Viento moderado del oeste y sur, con rachas intensas en horas centrales.

Benidorm

Se esperan intervalos nubosos con posibilidad de lluvia débil, especialmente en la segunda mitad del día. Temperaturas suaves, entre 16 y 22 grados. Viento del sur moderado, con rachas destacables.

Elda

Jornada despejada y seca, con temperaturas entre 12 y 25 grados. Ambiente templado durante el día y más fresco al amanecer. Viento del oeste moderado.

Torrevieja

Tiempo estable y soleado, sin precipitaciones. Termómetros entre 17 y 25 grados, con ambiente agradable. Viento del oeste girando a sur, con rachas fuertes por la tarde.

Orihuela

Predominará el cielo despejado, con máximas de 28 grados y mínima de 14. Ambiente cálido y seco. Viento moderado del oeste y suroeste.

Alcoy/Alcoi

Día mayoritariamente despejado, con baja probabilidad de lluvia. Temperaturas entre 12 y 23 grados, más frescas a primera hora. Viento del oeste flojo a moderado.

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Dénia

Se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa en algunos momentos del día. Temperaturas entre 15 y 25 grados. Viento del sur y sureste moderado, con rachas fuertes puntuales.