"La travesía de la adolescencia: manual de supervivencia para madres y padres", el 29 de mayo en el Club INFORMACIÓN de Alicante

"Como padre o madre, en algún momento tendrás que vivir una experiencia única e irrepetible: la adolescencia de tus hijos. Se trata de una travesía que tiene unas características propias, diferentes al resto de las etapas de su vida, y para la que debes prepararte con ilusión, decisión, entrenamiento, fortaleza, ánimo y grandes dosis de paciencia. Incluso puede sucederte que, si tienes dos o más hijos, lo aprendido o experimentado con el primero de ellos no te sirva para los demás, porque cada adolescente es diferente y afronta esta etapa según su personalidad". De este modo introduce su libro el doctor en Medicina y Cirugía Antonio Ríos que, con el título "La travesía de la adolescencia: manual de supervivencia para madres y padres", presentará el 29 de mayo en el Club INFORMACIÓN de Alicante, en la avenida Doctor Rico 17 de Alicante, con entrada libre limitada al aforo del local.

El doctor, autor del bestseller "¡La adolescencia se termina!", abunda en que "no podemos calcular, predecir, programar u organizar cómo será la adolescencia" de los hijos, "ni mucho menos dar por sentado cómo va a desarrollarse… Pero sí puedo decirte que es una etapa que padres e hijos debéis atravesar juntos. No hay que temerla, aunque sí conviene afrontarla con respeto por la cantidad de novedades y cambios que implica. Este libro es un manual de supervivencia destinado a todos los padres y madres de hijos en edad «prometedora» (de los diez a los veinte años). Lo he escrito desde mi experiencia profesional de más de treinta años como médico psicoterapeuta y terapeuta de familia dedicado a atender, escuchar, acompañar y reeducar a familias con adolescentes. Mi deseo es que os ayude a descubrir juntos cómo recorrer esta travesía apasionante que siempre, como pronto descubriréis, vale la pena".

Portada del libro que presentará Antonio Ríos el 29 de mayo en el Club INFORMACIÓN / INFORMACIÓN

Psiquiatra

Antonio Ríos Sarrió, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alicante, es también doctor en Medicina y Cirugía en el área de Psiquiatría de la Universidad de Valencia. Asimismo, es médico psicoterapeuta, y especialista en Terapia de Familia y Pareja en la escuela de formación de especialistas STIRPE, en Madrid.

Profesor invitado al máster de “Terapia Psicológica con niños y adolescentes”, de la Facultad de Psicología de la Universidad Miguel Hernández de Elche desde 2010 a la actualidad.

Formador y Supervisor Docente en Terapia Familiar y de Pareja, reconocido por la Federación Nacional de Asociaciones de Terapia Familiar y de Pareja (FEATF).

Pareja

Desarrolla su labor profesional como terapeuta de familia y pareja en el Centro FAyPA de Alicante y como docente en numerosas escuelas de padres y madres, talleres para padres y madres, cursos, conferencias a lo largo de la Comunidad Valenciana y de la geografía española.

Asimismo, es autor del videolibro “Adolescente en casa…. ¡¡5 años de trinchera!!”, publicado en octubre del 2016

El doctor Antonio Ríos es autor del libro “La adolescencia se termina”, guía para una buena convivencia con tus hijos, publicado por la Editorial Plataforma Actual, en mayo de 2022. Así como de “La Travesía de la adolescencia”, manual de supervivencia para padres y madres, publicado por la Editorial Plataforma Actual, en mayo del 2026.

Podcast para padres

También ha realizado numerosos artículos y podcats para padres y madres que publica en su página web, canal de youtube, redes sociales y en diversas revistas divulgativas de ámbito nacional. Por ejemplo, "Educamos contra el bullying. Fundación ColaCao“, o "Cómo lograr una comunicación positiva y productiva con los hijos adolescentes”.

https://www.youtube.com/watch?v=LJq3TdX3gAE