Vivienda refuerza la información sobre las promociones protegidas en plena crisis por Les Naus

La Generalitat refuerza las obligaciones de información en las promociones de vivienda protegida en plena crisis de confianza abierta por el escándalo de Les Naus en Alicante. La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad ha aprobado una nueva orden que regula los carteles y placas que deben identificar estas actuaciones y que sustituye una norma de 2010, vinculada al Plan Autonómico de Vivienda 2009-2012, ya extinguido.

La nueva regulación llega en un momento marcado por las dudas sobre los controles, la transparencia y los procesos de adjudicación de vivienda protegida en Alicante. El escándalo de la promoción de Les Naus ha abierto una derivada judicial y política sobre el acceso a estos pisos, mientras otras zonas de la ciudad, como Rabasa, han trasladado ya sus recelos al Síndic de Greuges por la falta de información sobre futuras promociones del Plan Vive.

El cambio más visible será la información que deberá aparecer en las obras. Hasta ahora, la orden de 2010 obligaba a colocar carteles y placas con datos básicos como el tipo de actuación, el número de expediente, la fecha de calificación provisional, el régimen de protección, el número de viviendas en venta o alquiler, las viviendas destinadas a personas con discapacidad, el promotor y los logotipos institucionales del plan autonómico y estatal entonces vigentes.

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La orden aprobada ahora amplía ese contenido y lo adapta al nuevo marco de vivienda protegida, incluido el Plan Vive de la Comunidad Valenciana y las fórmulas de colaboración público-privada. Los carteles deberán identificar el tipo de actuación, la parcela, el número de viviendas y alojamientos, el régimen de uso —venta, alquiler, alquiler con opción a compra o cesión de uso—, las viviendas accesibles, garajes y trasteros vinculados, el presupuesto total, las subvenciones concedidas, las fuentes de financiación, el promotor o gestor, la constructora, el proyectista, la dirección facultativa y el plazo de ejecución.

La principal novedad respecto a la regulación anterior es la incorporación de herramientas digitales. Los carteles deberán incluir un código QR que dé acceso público a información de la promoción, al seguimiento de las obras y a la evolución del proceso de adjudicación. La orden de 2010 se limitaba a modelos físicos con datos estáticos y logotipos de los planes de vivienda. La nueva norma incorpora así una vía para consultar información actualizada sobre cada promoción durante su desarrollo.

También cambian las placas que deben colocarse una vez terminadas las obras. La orden de 2010 exigía una placa identificativa junto al acceso del edificio con el régimen al que estaban acogidas las viviendas, el expediente, el promotor y los logotipos oficiales. La nueva regulación obliga a indicar, además, el régimen concreto de vivienda protegida —general, especial joven o mixto— y el régimen de uso, ya sea alquiler, alquiler con opción a compra o venta. También deberán constar el expediente, la fecha de calificación definitiva o recepción de la obra y el nombre del promotor o gestor.

Información clara

El objetivo que recoge la conselleria es ofrecer información clara y actualizada sobre las actuaciones de vivienda protegida vinculadas a los programas y planes vigentes. La orden invoca principios de transparencia, publicidad y buen gobierno en el uso de los recursos públicos y señala que la vivienda se ha convertido en un problema social por el desequilibrio entre oferta y demanda. También sitúa el Plan Vive como uno de los ejes de la política autonómica para movilizar suelo público e impulsar promociones protegidas mediante colaboración público-privada.

Ese punto enlaza directamente con el clima abierto en Alicante tras Les Naus. La promoción investigada ha puesto bajo sospecha los filtros, requisitos y controles aplicados en determinadas adjudicaciones de vivienda protegida. En paralelo, la Asociación de Vecinos Sagrada Familia de Rabasa acudió al Síndic por sus dudas sobre la adjudicación de futuras viviendas del Plan Vive en el barrio, después de denunciar que Vivienda no había respondido a sus escritos. Los vecinos reclamaban criterios públicos, transparencia, control administrativo y garantías preventivas antes del reparto de los pisos.

La nueva orden no revisa adjudicaciones pasadas ni entra en los mecanismos internos de selección de adjudicatarios. Su alcance se limita a regular la información visible en las promociones y las placas que deberán quedar en los edificios. Pero introduce una capa adicional de publicidad en un momento en el que el debate sobre la vivienda protegida ha dejado de ser solo urbanístico o administrativo para convertirse en una cuestión de confianza pública.

El incumplimiento de estas obligaciones seguirá considerándose infracción administrativa conforme a la Ley de Vivienda de la Comunidad Valenciana. Los nuevos modelos serán obligatorios para las actuaciones cuya calificación provisional o definitiva sea posterior a la entrada en vigor de la orden.