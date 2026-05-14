Hasta 18 meses de espera en la Unidad del Dolor en Alicante

La combinación de largas listas de espera hospitalarias, consultas saturadas en Atención Primaria y continuos problemas técnicos en los sistemas informáticos ha llevado al límite a numerosos profesionales sanitarios de la Comunidad Valenciana. Así lo ha denunciado este jueves Marisol Botella, médica de familia de Alicante, quien advierte de un “grave deterioro” de la sanidad pública y de unas condiciones de trabajo “cada vez más insoportables” para los facultativos.

La situación se agravó especialmente desde la tarde del miércoles, cuando el sistema informático que gestiona la Atención Primaria y Especializada Abucasis comenzó a registrar incidencias que impedían consultar resultados analíticos y solicitar nuevas pruebas médicas. El fallo continuaba este jueves a primera hora de la mañana y, aunque parcialmente solucionado a media jornada, seguía provocando bloqueos y caídas al intentar pedir determinadas exploraciones complementarias.

El sistema informático de Sanidad ha fallado durante horas impidiendo a los facultativos consultar analíticas y pedir nuevas pruebas

Marcadores tumorales

“Llegamos esta mañana y estaba exactamente igual. No podíamos ver analíticas ni solicitar nuevas pruebas. Intentabas entrar en Orion o pedir determinadas determinaciones, como alguna exploración complementaria o un marcador tumoral, y el sistema se quedaba colgado. Ha sido un auténtico desastre”, relata la facultativa.

Según explica Botella, que también es delegada sindical del Sindicato Médico CESMCV, este tipo de incidencias paraliza buena parte de la actividad habitual en los centros de salud y obliga a los médicos a buscar alternativas improvisadas para poder seguir atendiendo a los pacientes. “Te tienes que ir a otros sistemas, intentar acceder desde diferentes sitios o directamente trabajar sin toda la información clínica necesaria. Eso retrasa las consultas y genera todavía más saturación”, señala.

La médica advierte de que estas caídas informáticas no son un problema aislado, sino un ejemplo más de la precariedad con la que, asegura, trabajan los profesionales sanitarios. “No estamos pudiendo ser resolutivos ni eficientes. Así es imposible ejercer bien la Medicina”, lamenta. Consultada la Conselleria de Sanidad sobre esta incidencia, este diario no ha obtenido respuesta.

El centro de salud de Los Ángeles, en Alicante / INFORMACIÓN

Listas de espera “inaceptables”

Más allá de los problemas tecnológicos, Botella pone el foco en el aumento constante de la presión asistencial derivada de las listas de espera hospitalarias. “Nos encontramos cada día con pacientes que llevan 18 meses esperando para ser atendidos en la Unidad del Dolor o más de un año para una operación traumatológica. Son demoras absolutamente inaceptables”, denuncia.

La médica explica que estas esperas repercuten directamente sobre Atención Primaria, ya que muchos pacientes regresan una y otra vez a su médico de Familia mientras esperan una consulta especializada o una intervención quirúrgica para que les atiendan.

“Vienen porque continúan con dolor, porque empeoran o porque necesitan apoyo mientras esperan. Y toda esa carga acaba recayendo sobre unas agendas que ya están completamente desbordadas”, afirma.

Vienen porque continúan con dolor, porque empeoran o necesitan apoyo mientras esperan. Y toda esa carga acaba recayendo sobre unas agendas completamente desbordadas Marisol Botella — Médico de Familia y delegada de CESMCV

Según relata, los médicos de Familia se ven obligados a atender cada vez más pacientes en menos tiempo y sin los recursos suficientes. “Tenemos diez minutos por consulta y en ese tiempo tienes que escuchar al paciente, explorarlo, diagnosticarlo, explicar el tratamiento, resolver dudas y asegurarte de que se marcha entendiendo lo que tiene que hacer. Eso ya es muy difícil en condiciones normales. Si además falla el sistema informático, es imposible”, sostiene.

Botella asegura que la realidad diaria dista mucho de los tiempos oficiales establecidos para consulta. “Hay pacientes con los que necesitas media hora porque tienen patologías complejas o problemas importantes. Pero las agendas siguen llenándose sin parar”, explica.

Jornadas interminables

La facultativa relata que este jueves comenzó la mañana con 30 pacientes citados y que, conforme avanzaba la jornada, ya acumulaba 40 consultas, además de numerosos avisos y pacientes añadidos de urgencia que le llevaron a visitar medio centenar. "Esto no es algo puntual, es nuestro día a día”, afirma.

Aunque el horario oficial de consulta finaliza a las tres de la tarde, Botella explica que quedarse más tiempo se ha convertido en una práctica habitual para muchos médicos de Atención Primaria. “Un día te quedas porque hay una urgencia o porque un paciente lo necesita, y eso lo hacemos encantados. El problema es cuando no poder terminar tu trabajo a la hora se convierte en rutina. Eso no es bueno ni para el médico ni para el paciente”, sostiene.

La facultativa reconoce además el importante desgaste emocional que provoca esta situación entre los profesionales sanitarios. “Trabajamos bajo una presión constante. Llegas a un punto en que intentas seguir siendo empática, pero el cansancio físico y mental termina pasando factura”, admite.

La doctora considera que existe una falta de planificación y de inversión que está deteriorando progresivamente el sistema sanitario público. “Hay un abuso y una explotación del personal que está en plantilla. Cada vez somos menos para atender más carga asistencial”, denuncia.

En su opinión, las condiciones actuales impiden ofrecer la atención sanitaria que merecen los pacientes. “La gente viene frustrada, cansada y desesperada por las demoras. Y nosotros tampoco podemos atenderles como nos gustaría porque simplemente no damos más de sí”, explica.

La médica reclama mejoras urgentes tanto en personal sanitario como en infraestructuras tecnológicas y organizativas. “No puede ser que una herramienta esencial como Abucasis falle durante tantas horas y nadie sepa cuándo se va a solucionar completamente”, critica.

Nueva semana de huelga médica

Ante esta situación, el colectivo médico retomará la próxima semana nuevas jornadas de huelga para denunciar el deterioro de la sanidad pública valenciana y exigir mejoras laborales y asistenciales.

Botella hace un llamamiento tanto a la administración como a la ciudadanía para que sean conscientes de la gravedad de la situación. “Necesitamos condiciones dignas para trabajar y poder ejercer nuestra profesión como realmente merece. Lo que está pasando es intolerable”, concluye. La facultativa advierte de que, si no se adoptan medidas urgentes, el deterioro continuará afectando tanto a los profesionales como a los pacientes. “No estamos luchando solo por los médicos. Estamos luchando para que la sanidad pública siga siendo una sanidad de calidad”.