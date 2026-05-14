En la playa de la Albufereta el mar no es lo primero que se ve estos días. Antes de llegar a la orilla, lo que se encuentra el bañista es un gran charco de agua estancada que parte el arenal en dos, dejando al descubierto la escollera y ofrece una imagen que ya es habitual en uno de los arenales más conocidos de la ciudad. Tras las últimas lluvias, el agua procedente del barranco del Juncaret ha vuelto a quedarse estancada en la arena, formando una especie de lago que condiciona el paso de quienes acuden a la playa.

La escena se repite justo cuando la ciudad empieza a vivir un fin de semana de ambiente veraniego, con playas llenas y temperaturas suaves. Pero en la Albufereta el panorama es distinto con zonas de arena arrasada, restos de suciedad y un olor que, según los usuarios, se hace notar especialmente en los momentos de mayor calor. Todo ello en una playa que este año vuelve a quedarse sin bandera azul por segundo año consecutivo, un detalle que muchos vecinos mencionan al hablar del estado del arenal.

El agua estancada y los malos olores vuelven a dividir la Albufereta tras las lluvias en Alicante / Pilar Cortés

Una playa dividida tras las lluvias

El agua acumulada divide desde hace una semana la playa en dos mitades y, para cruzar de un lado a otro, los bañistas deben rodear la zona o atravesar por los extremos, mientras otros optan por no quedarse demasiado tiempo en el arenal. Los vecinos aseguran que el problema no es puntual y denuncian que se repite cada vez que se producen episodios intensos de lluvia en Alicante, como los del pasado sábado.

Se nota que el agua se ha quedado ahí estancada y al final eso hace que la gente no esté cómoda, nosotras nos vamos lejos Eva María Gómez — Bañista

Eva María Gómez, vecina de la zona, lamentaba este jueves el estado en el que se encuentra el arenal. "Veo la playa fatal, huele fuerte y es desagradable venir a bañarse así", explicaba Gómez quien señala que tanto ella como sus acompañantes han decidido alejarse de la zona para bañarse en otro punto. "Se nota que el agua se ha quedado ahí estancada y al final eso hace que la gente no esté cómoda, nosotras nos vamos lejos", afirma.

En la misma línea, Mila Pastor asegura que no es un episodio aislado. "Está hecha un asco, huele mal y se forman unas espumas blancas horribles", comenta Pastor. A su juicio, el problema vuelve a evidenciar la falta de una solución eficaz para evitar que el barranco termine inundando el arenal cada vez que llueve: "Pasa siempre, entra el agua y la arena se va, deberían hacer algo para solucionarlo".

Está hecha un asco, huele mal y se forman unas espumas blancas horribles Mila Pastor — Vecina

Olores, molestias y una situación repetida

Más allá de la imagen, lo que más se repite entre los usuarios es la presencia de malos olores y la incomodidad que genera el agua acumulada durante varios días. El olor se percibe desde distintos puntos de la playa y algunos usuarios denuncian incluso la presencia de mosquitos alrededor del agua estancada.

Está muy mal que esté el agua estancada en la playa, siempre que llueve pasa lo mismo Juana Contreras — Bañista

"Está muy mal que esté el agua estancada en la playa, siempre que llueve pasa lo mismo", señala Juana Contreras. La vecina asegura que el agua lleva estancada desde el jueves pasado y denunciaba que la suciedad acumulada hace muy incómoda la estancia en la playa. "Estar al lado de una charca así es muy desagradable", relata.

Es normal que ahora el chiringuito se queje porque les afecta directamente, pero lo más preocupante es la pérdida de la bandera azul de la playa José Martín — Vecino

La preocupación también alcanza a los negocios instalados junto al arenal. José Martín, vecino de la Albufereta, considera que el problema se ha normalizado con el paso del tiempo. "Que ocurra esto aquí es habitual", afirmaba Martín. Aun así, advierte del impacto que la situación tiene tanto para los establecimientos de la zona como para la propia imagen de la playa. "Es normal que ahora el chiringuito se queje porque les afecta directamente, pero lo más preocupante es la pérdida de la bandera azul de la playa", apunta.

Las algas, el agua estancada… todo esto da mala imagen. A ver si lo solucionan porque lleva unos días así desde las últimas lluvias Rebeca Pando — Vecina

Una estampa que se repite

La escena de estos días vuelve a poner el foco sobre el estado de una playa que arrastra desde hace años problemas relacionados con el arrastre de agua y sedimentos desde el barranco del Juncaret. Cada episodio de lluvias intensas cambia el arenal, arrastrando parte de la arena hacia el mar y dejando tras de sí una acumulación de agua sin salida inmediata. "Las algas, el agua estancada… todo esto da mala imagen. A ver si lo solucionan porque lleva unos días así desde las últimas lluvias", señala Rebeca Pando.

Mientras tanto, la playa de la Albufereta afronta otro fin de semana con una imagen partida en dos, con un arenal concurrido en sus extremos y la de un gran charco central que, una vez más, marca la rutina de vecinos y bañistas tras la lluvia.