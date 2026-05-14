Pasar de la reacción a la prevención: el objetivo de una alianza internacional fraguada en Alicante contra el cambio climático

Alicante ha acogido este jueves la presentación de una alianza de cuatro regiones de Europa que tienen en común un mar, el Mediterráneo, que se ha erigido en un "punto caliente" o "hotspot" del cambio climático. Todo para buscar soluciones y compartir conocimientos para mitigar y adaptarse a los fenómenos cada vez más extremos que provoca el calentamiento global.

Y lo hace, entre otras cosas, bajo la premisa expuesta por expertos y compartida por políticos, de "pasar de la reacción a la prevención".

Casa Mediterráneo ha acogido el I Med Regions Resilience Forum, organizado por la Generalitat, donde los científicos han puesto sobre la mesa la necesidad de que el vasto conocimiento de que se dispone se aproveche y se utilice en la toma de decisiones para frenar sus devastadores efectos, en forma de incendios forestales, olas de calor, sequías, lluvias torrenciales e inundaciones.

Tenemos un vasto conocimiento científico pero no llega a la toma de decisiones Samira Khodayar — Coordinadora del Área de Meteorología y Climatología del CEAM

A la jornada han asistido el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus; el comisionado para la Recuperación de la Generalitat, Raúl Mérida; y la secretaria autonómica de Representación ante la Unión Europea y las Comunidades Autónomas y Acción Exterior, Ruth Merino, entre otros. Y ha contado con la participación institucional, técnica y científica de representantes de la Comunidad Valenciana, Murcia y distintas regiones mediterráneas de Francia, Italia, Túnez, Marruecos o Malta.

Un encuentro que ha servido para realizar una declaración de intenciones para la constitución de una alianza de regiones mediterránea para la prevención de riesgos naturales, respaldada por la Comunidad Valenciana, Murcia y los territorios de Cerdeña (Italia) y Provenza (Francia). El objetivo: que se plasme esta colaboración en planes de acción conjuntos.

Herramientas

En una de las conferencias, denominada "De la Estrategia a la Implementación: cómo formular la Agenda Regional para la Prevención de Riesgos Naturales y cuáles serían las principales herramientas de ejecución", los participantes en la misma han debatido sobre las prioridades y medidas y para fortalecer la resiliencia mediterránea que se integrarán en la nueva agenda.

La región mediterránea es un punto crítico del cambio climático. Es un fenómeno global, pero se produce en diferentes intensidades y en el Mediterráneo se sufre mucho más Samira Khodayar — Coordinadora del Área de Meteorología y Climatología del CEAM

En la mesa moderada por el catedrático de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la UPV, José Vicente Oliver, han participado María Cruz Ferreira Costa, secretaria Autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática de la Región de Murcia; Elodie Nules, secretaria General de la CIM de la Conferencia de Regiones Marítimas Periféricas; Samira Khodayar, coordinadora del Área de Meteorología y Climatología del Centro Mediterráneo de Estudios Ambientales CEAM; y Míriam Gil, directora general de Innovación en Emergencias de la Generalitat.

Foto de familia de los participantes en el encuentro organizado por la Generalitat en Casa Mediterráneo / J. A. Rico

Y en este panel de expertos la representante del CEAM ha puesto de manifiesto que "la región mediterránea es un punto crítico del cambio climático. Es un fenómeno global, pero se produce en diferentes intensidades y en el Mediterráneo se sufre mucho más".

Así Khodayar ha señalado que el cambio climático hace que los fenómenos sean más extremos y además interconectados, lo cual se debe tener en cuenta para la toma de medidas, ya que "cuando un fenómeno extremo ocurre, está preparando el terreno para el siguiente".

Anticipación

Así, ha apuntado, respecto a la pregunta de qué estamos haciendo mal, que "hemos gestionado la emergencia hasta el momento, y ahora tenemos que anticiparnos, prepararnos para la gestión de la emergencia".

Y ha recordado que "trabajamos con una visión fragmentada, no como un sistema interconectado del cambio que estamos viviendo en el Mediterráneo. Hemos invertido mucho después de la catástrofe, y hay que invertir antes", recordando que "tenemos un vasto conocimiento científico pero no llega a la toma de decisiones". Y han coincidido los expertos en la necesidad de que ese conocimiento sea la base de las acciones que se tomen a nivel político.

Tratamos la prevención como algo complementario y no como el núcleo. Los sistemas se han creado para reaccionar, no para prevenir, y lo que tenemos que hacer es un sistema de prevención y que nos ayuden a anticipar, analizar datos Míriam Gil — Directora general de Innovación en Emergencias de la Conselleria de Emergencias

Además, ha recordado que no se trata de un problema medioambiental, sino que impacta a todos los niveles socioeconómicos.

Inteligencia artificial

Por su parte la representante de la Conselleria de Emergencias ha explicado que "tratamos la prevención como algo complementario y no como el núcleo. Los sistemas se han creado para reaccionar, no para prevenir, y lo que tenemos que hacer es un sistema de prevención y que nos ayuden a anticipar, analizar datos… Esto no significa que vayas a adivinar, sino que vas a estar mejor preparado".

Son necesarios protocolos comunes de coordinación y actuación, ya que cada administración tiene unos y cuando un riesgo afecta a varias comunidades hay que coordinarse Miriam Gil — Directora general de Innovación en Emergencias de la Generalitat

Y ha señalado que la ayuda de la IA es importante a la hora de agilizar ese análisis de datos a la hora de tomar decisiones.

Protocolos

Del mismo modo Míriam Gil ha apuntado otra cuestión. Y es que "son necesarios protocolos comunes de coordinación y actuación", ya que cada administración tiene unos, y "cuando un riesgo afecta a varias comunidades hay que coordinarse".

Hay que acumular el conocimiento de cada territorio para tener una visión global del Mediterráneo Elodie Nules — Secretaria general de la CIM de la Conferencia de Regiones Marítimas Periféricas

Por su parte la representante de la Conferencia de Regiones Marítimas Periféricas ha apuntado que antes los problemas que muchas veces existen con el presupuesto y la financiación, hay que optimizar lo que se tiene: "Hay que capitalizar lo que ya existe, lo que se hace, la experiencia", compartiéndolo todo entre las regiones. "Hay que capitalizar y aprovechar los datos que ya se tiene para nutrir y servir para la toma de decisiones y no tener que volver a hacer esos informes".

Somos el epicentro del cambio climático, acabamos de pasar la peor sequía en 60 años María Cruz Ferreira Costa — Secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática de la Región de Murcia

Elodie Nules ha instado a una "armonización de la metodología para la acumulación de riesgos, acumular el conocimiento de cada territorio para tener una visión global del Mediterráneo".

Y Ferreira, del Gobierno de Murcia, ha cargado contra las políticas del Gobierno central, la falta de financiación y las imposiciones de la UE. Del mismo modo ha recordado que "somos el epicentro del cambio climático, acabamos de pasar la peor sequía en 60 años". Y ha destacado la labor de prevención que realizan en los montes murcianos "durante los 365 días del año".