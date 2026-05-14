Alicante acoge una exposición que convierte el ADN bacteriano en materia audiovisual

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) acoge hasta este próximo domingo 17 de mayo la exposición Emissions, un proyecto expositivo que parte del ADN plasmídico para codificar proteínas fluorescentes GFP y sus variantes cromáticas, y las incorpora como materia prima del trabajo artístico.

El profesor Enric Mira, del Departamento de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Alicante, es el comisario de esta curiosa muestra.

Agente que produce formas

La exposición presenta una serie de obras cuya originalidad e interés radica “en que el gesto científico se desplaza hacia lo estético”, tal y como detalla Mira. En la exposición Emissions, el ADN se comporta como un agente generativo que produce formas, ritmos y variaciones sonoras a partir de su propia estructura. En este sentido, este proyecto de investigación artística tensiona las fronteras entre lo biológico y lo tecnológico, entre las formas orgánicas y las configuraciones artísticas.

Gracias a la colaboración de Alejandro Vignoni y Yadira Fernando Boada, investigadores del Synthetic Biology and Control Systems Lab de la Universitat Politècnica de València, dichas proteínas se han insertado en bacterias E. coli para provocar cambios biológicos visibles a través de manifestaciones luminiscentes.

Héctor Fuentes

Señales biológicas

A partir de este fenómeno, el trabajo de los artistas ha consistido en convertir las señales biológicas en vibraciones sonoras y estructuras visuales, reconfigurando la información molecular en un fenómeno perceptivo. De esta manera, la acción artística hace que la emisión proteínica deje de ser un fenómeno lumínico para convertirse en señal y la señal, a su vez, en materia audiovisual.

La exposición consiste en una serie de instalaciones audiovisuales resultado del trabajo del Grupo HUMA con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Los artistas Paz Tornero (Universidad de Granada e investigadora principal del proyecto), Mikel Arce (Universidad del País Vasco) y Jaime Munárriz (Universidad Complutense de Madrid), junto a Cristina Palmese y José Luis Carles (profesores en la Universidad Europea de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid, y directores del programa "La casa del sonido" de RNE), son los miembros del grupo autores de las piezas que componen la exposición.