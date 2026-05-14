Andrés Llorens dirigirá la comisión para el centenario de las Hogueras de Alicante

El centenario de las Hogueras comienza a tomar forma. El Ayuntamiento de Alicante anuncia la creación de una fundación para coordinar las futuras celebraciones y tratar de recabar mayor financiación mediante subvenciones públicas y privadas. Al frente del órgano se situará Andrés Llorens, exconcejal de Fiestas con reconocida trayectoria como foguerer, quien ya ha anunciado la programación de galas, desfiles y un monumento especial de cara al próximo 2028.

Este mismo jueves, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha presentado el borrador de los estatutos de la fundación al resto de grupos municipales. La intención del ejecutivo es que el camino hacia el centenario se inicie oficialmente el próximo 17 de junio, con la celebración de un pleno monográfico en el que se espera dar luz verde a dicho reglamento interno, así como a una modificación de créditos para aportar 30.000 euros iniciales a la constitución del órgano.

En este sentido, la fundación del centenario (que debe ser aprobada por la Generalitat Valenciana) estará presidida por el alcalde de Alicante, y tendrá como vicepresidentes al concejal de Fiestas y al presidente de la Federació de Fogueres. Además, contará con un vocal para cada uno de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento; dos miembros de Federació designados por alcalde a propuesta del ente gestor de la Fiesta; uno del gremio de artistas y hasta 15 personas en representación de otras administraciones públicas o entidades privadas vinculadas con las Hogueras.

Según ha explicado la edil de Fiestas, Cristina Cutanda, los estatutos no recogerán "nombres propios" sino cargos concretos, en previsión de que los representantes tanto del Consistorio como de la Federació puedan cambiar próximamente, ya que se celebrarán elecciones municipales en mayo de 2027 y a la dirección de la Fiesta a finales del mismo año. Por ese motivo, la concejala ha puesto en valor el nombramiento de Andrés Llorens como la persona que pilotará todo el proceso, de principio a fin, independientemente de la alteración de cargos que se produzca tras los comicios.

Al margen de la estructura de la fundación, se formarán comisiones ejecutivas, encargadas de impulsar los actos y eventos correspondientes a los distintos aspectos de la fiesta. Estos grupos se enmarcarán bajo la figura de Llorens, con la vicepresidencia primera reservada para la figura del concejal Fiestas y la segunda para el presidente de la Federació, además de seis vocalías a propuesta del presidente ejecutivo.

En la presentación de la fundación ha participado también el presidente de la Federació, David Olivares, que ha asegurado sentirse "tremendamente ilusionado de iniciar un trabajo bastante duro". Sobre el futuro de la Fiesta, ha destacado que "existe la posibilidad de abrir expediente para incluir a las Hogueras junto con las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad", aunque ambas fiestas "serían diferentes" con una catalogación por separado: "Una para las Fogueres de Sant Joan y otra para las Fallas de València". De completarse esta tramitación, "daría a acceso a muchas cosas, no solo a tener un título colgado", según ha manifestado Olivares.

Llorens: "Tengo tiempo libre y muchísimas ganas"

Tras anunciarse su designación como responsable de comandar los actos del centenario, Andrés Llorens ha querido agradecer al alcalde que haya contado con él para dicha responsabilidad: "Quiero pensar que habrá pensado en mi currículum y en mi disponibilidad, porque aparte de tiempo libre tengo muchísimas ganas de aportar", ha apuntado.

Sobre su trayectoria festera, Llorens ha recordado que "a los poquitos años de vida" solía trasladarse con su madre de Ciudad de Asís a La Florida "para ver las hogueras de Ramón Marco". Durante todos sus años en la Fiesta, a la que entró como foguerer de Carolinas Altas, Llorens formó parte de la Comisión Gestora en los años 80, bajo la presidencia de Miguel Díaz y de Conrado Albaladejo. También estuvo al frente de Sèneca-Autobusos y, en 1995, se convirtió en presidente de las Hogueras tras imponerse a Ginés Pérez por 172 votos a 66. Después de un segundo mandato sin oposición, dejó el cargo en 1999 y pasó a ser concejal de Fiestas.

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