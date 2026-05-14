Compromís pide un calendario de reparaciones para las aceras y calzadas de Alicante

En agosto de 2025, el Ayuntamiento de Alicante adjudicó el contrato para el mantenimiento de aceras, plazas y espacios públicos, con un incremento del precio que prácticamente duplicaba el importe del servicio, pasando de cuatro a ocho millones de euros. Sin embargo, desde Compromís reclaman un calendario de actuaciones para garantizar que ninguna "reclamación histórica" de vecinos que llevan años esperando se queda fuera.

El portavoz valencianista en el Consistorio, Rafa Mas, lamenta que "la ciudad está que se cae" y recuerda que la concejala de Infraestructuras, Cristina García, "anunció unas 450 actuaciones al año, por lo que cada una sale a poco más de 4.400 euros de media". Por ello, y al entender que existen solicitudes de residentes que merecen ser atendidas, la formación ha reclamado al ejecutivo de Luis Barcala un calendario de actuaciones que contemple calles concretas, tipo de trabajos y fecha prevista.

Más dinero y servicio "exprés"

En 2025, el Ayuntamiento anunció un incremento del presupuesto destinado a la reparación de las aceras en Alicante. El Consistorio impulsó el nuevo servicio para el mantenimiento de calles, plazas y espacios públicos con un aumento del presupuesto base.

No obstante, este presupuesto no tiene por qué agotarse, sino que se establecerá en función de las actuaciones de reparación que solicite el Ayuntamiento durante la vigencia del contrato. Los trabajos consistirán básicamente en la subsanación de deficiencias en espacios públicos, así como en los diferentes elementos complementarios estructurales y ornamentales de la vía pública, al tiempo que prevé mejorar las condiciones básicas de accesibilidad y utilización de los espacios públicos urbanizados.

Además, la principal novedad anunciada por la edil popular fue que las incidencias de carácter menor que no requieran de estudio, diseño y valoración previa, como puedan ser una arqueta rota, un bordillo suelto o un pequeño tramo de acera deteriorado, podrán ser iniciadas en menos de 24 horas. Por ello, el pliego incluyó que la adjudicataria deberá disponer de los equipos necesarios para atender las órdenes de trabajo todos los días de la semana. En este sentido, la mercantil adjudicataria debe disponer siempre de seis equipos activos con el equipamiento de vehículo, herramienta y pequeña maquinaria para las necesidades diarias.