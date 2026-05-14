El concurso para la nueva zona azul y naranja de Alicante, suspendido a la espera de dos recursos

El concurso para adjudicar la gestión de la zona azul y naranja de Alicante, en el aire. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha ordenado paralizar el proceso de contratación, que también incluye la grúa municipal y el depósito de vehículos, hasta que se resuelvan los dos recursos presentados contra el pliego.

Según se ha hecho público este jueves en el Tablón de Anuncios y Edictos del Consistorio, el TACRC ha acordado conceder a los recurrentes la medida cautelar "consistente en suspender el procedimiento" sin que esta postura "afecte al plazo de presentación de ofertas ni impida su finalización". Dicho plazo ya había sido ampliado en un mes, extendiéndose hasta principos de junio, dado el elevado volumen de consultas técnicas que el ejecutivo municipal ha recibido relacionadas con esta adjudicación.

Si nada cambia tras la futura resolución del TACRC, los planes del gobierno municipal pasan por adjudicar la gestión del estacionamiento regulado (zona azul y naranja), el servicio de grúa y el depósito de vehículos por 140 millones de euros para los próximos 19 años. Un importe que, según el Ministerio de Hacienda, corre el riesgo de no ser rentable, ya que una variación de tan solo el 0,21 % sobre el importe previsto haría que los ingresos del adjudicatario fueran "nulos", por lo que se aprecia una amenaza "nada desdeñable" para los beneficios de las empresas que se presenten al contrato.

Recurso por partida doble

Hasta la fecha, dos compañías interesadas en la millonaria adjudicación han recurrido el pliego de condiciones. La primera en hacerlo fue Setex-Aparki, cuyo escrito ante el TACRC fue notificado al Ayuntamiento el pasado 6 de mayo. En líneas generales, la compañía aprecia que la dimensión del contrato (que aglutina el servicio de estacionamiento regulado, el de la grúa y el depósito de vehículos) es suficiente para que la licitación se lleve a cabo por lotes, en vez de una única adjudicación.

Después, al recurso de la citada mercantil se sumó el de Vectalia, que solicitaba la anulación del concurso por diversos motivos relacionados con el régimen transitorio del mismo, la configuración del depósito de vehículos, la supuesta indefinición de determinadas condiciones técnicas y la alegada inviabilidad económica del contrato, algo de lo que ya ha advertido incluso el ministerio de Hacienda.

Más plazas

La convocatoria del procedimiento de licitación se aprobó el pasado 7 de abril por parte de la Junta de Gobierno Local. En dicho expediente se detalla que el contrato incluye también la necesaria construcción de un nuevo depósito municipal de vehículos en la Vía Parque, en el entorno de Rabasa y San Agustín. De hecho, el elevado coste que supondrá esta infraestructura para la empresa responsable es, según ha detallado el gobierno local, la razón por la que la extensión del contrato se ha aumentado hasta casi las dos décadas.

Entre las principales novedades que incluirá el servicio, de acuerdo con el ejecutivo de Luis Barcala, destaca la incorporación de 2.542 nuevas plazas naranja en los barrios de Ensanche-Diputación, Benalúa Sur, el entorno de los juzgados y Princesa Mercedes. Además, los residentes podrán hacer uso de estos espacios de forma gratuita, en vez de con un precio bonificado como hasta ahora, de 30 céntimos de lunes a viernes y 15 céntimos los sábados. El resto, unas 535, serán en zona azul en rotación.

La decisión constata la marcha atrás del ejecutivo municipal en la creación de casi 8.000 nuevas plazas de zona azul y naranja, que finalmente quedarán en menos de la mitad. El Ayuntamiento de Alicante rebajó sus pretensiones para incrementar el estacionamiento regulado tras las críticas vecinales y aseguró que no afectaría a la gran mayoría de barrios que alzaron la voz contra la medida. Además, también se decidió que las plazas destinadas a residentes fueran gratuitas en toda la ciudad (tanto las nuevas como las existentes) y que permitan a los vecinos hacer uso de ellas hasta cinco días consecutivos, también en zonas adyacentes. Con el nuevo contrato, San Blas, Campoamor, Altozano, Carolinas Bajas, El Pla-Hospital y Playa de San Juan no tendrán nuevas plazas de aparcamiento en zona azul ni naranja.