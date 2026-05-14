Cortes de tráfico en Alicante este fin de semana: atención al centro, el Postiguet y la Cantera

Alicante activará este fin de semana un dispositivo especial de tráfico por la celebración de varios eventos en la ciudad. Las principales restricciones se concentrarán en dos zonas: el entorno del Mercado Central y Poeta Quintana, por la Fiesta de la Primavera Cultural, y el frente litoral, por las pruebas del MTRI Alicante 2026.

Los cortes afectarán especialmente al centro, el Postiguet, Puerta del Mar, Raval Roig, la Cantera y el acceso hacia la Albufereta. Además, habrá prohibiciones de estacionamiento, desvíos en varias líneas de autobús urbano y afecciones puntuales por dos manifestaciones previstas el sábado.

Estas son las calles cortadas este fin de semana en Alicante

Corte del tráfico en Poeta Quintana por la Primavera Cultural

La primera afección importante llegará el sábado 16 de mayo en la calle Poeta Quintana. Este vial quedará cerrado al tráfico entre las 8.00 y las 18.00 horas por la celebración de la Fiesta de la Primavera Cultural.

El corte se aplicará en el tramo comprendido entre la avenida General Marvá y la calle Capitán Segarra, junto al Mercado Central. Las intersecciones con las calles perpendiculares se mantendrán libres de ocupación, aunque la Policía Local podrá cerrarlas de forma puntual si aumenta la afluencia de público.

Recorrido previsto para las pruebas del MTRI Alicante 2026 durante el sábado en el entorno del Postiguet y el frente litoral. / INFORMACIÓN

Cortes en el frente litoral por el MTRI Alicante 2026

El mayor impacto en la movilidad se producirá en el frente litoral por la celebración del MTRI Alicante 2026. Las pruebas de triatlón y duatlón obligarán a limitar la circulación el sábado y el domingo desde primera hora de la mañana.

En ambos días se cortará el tráfico en los dos sentidos entre las 7.00 y las 12.30 horas en la avenida Juan Bautista Lafora, Jovellanos y la avenida de Villajoyosa hasta la Isleta, en el acceso a la Albufereta.

El dispositivo también afectará al entorno de Puerta del Mar, Postiguet, playa del Cocó, Sangueta, Raval Roig, Virgen del Socorro, Paseíto Ramiro y plaza del Ayuntamiento, donde estará situada la meta de las pruebas.

Mapa del recorrido del triatlón del domingo, con afecciones en el centro, el Postiguet, Raval Roig y La Cantera. / INFORMACIÓN

Zonas con accesos limitados

Durante el desarrollo de las carreras habrá zonas con accesibilidad restringida, principalmente para garantizar el paso de los servicios de emergencia. Entre los puntos afectados figuran el Puerto, la Estación de la Marina del TRAM, el Real Club de Regatas, la Escuela de Vela, la playa del Cocó y la zona de la Sangueta.

También habrá limitaciones en las calles Madrid, San Cayetano, Santa Ana, Virgen del Socorro y en el barrio del Raval Roig. En el Casco Antiguo se verán afectados el acceso por San Telmo y Lonja de Caballeros, así como la salida de la calle Mayor hacia Virgen del Socorro.

En Puerta del Mar se mantendrán abiertos, bajo control de la Policía Local, los accesos a San Telmo, Gravina, Puerto y hoteles, salvo que la gran afluencia de personas obligue a cerrarlos temporalmente.

Prohibido aparcar en el Postiguet y calles del recorrido

El dispositivo también incluye restricciones de estacionamiento. El Ayuntamiento prohibirá aparcar en las calles afectadas por la carrera y en el aparcamiento de la playa del Postiguet, en el paseo de Gómiz.

La prohibición estará activa desde este jueves y se mantendrá hasta el domingo por la tarde. Por ello, se recomienda retirar los vehículos con antelación para evitar sanciones o retiradas por grúa.

Manifestaciones el sábado en Carolinas Bajas y el centro

Además de los eventos cultural y deportivo, el sábado habrá dos manifestaciones autorizadas que afectarán a la circulación. La primera comenzará a las 12.00 horas en la plaza de la Pipa, junto a Las Cigarreras, y recorrerá calles de Carolinas Bajas hasta Jacinto Maltés. La duración estimada será de unas tres horas.

La segunda arrancará a las 12.30 horas desde la plaza 25 de Mayo, en el entorno del Mercado Central, y recorrerá varios puntos vinculados a la memoria histórica hasta la calle del Teatro. Su duración prevista es de una hora y media.

Qué líneas de autobús sufrirán desvíos este fin de semana en Alicante Los cortes de tráfico previstos en el frente litoral y la zona centro también obligarán a modificar temporalmente el recorrido de varias líneas del autobús urbano de Alicante, especialmente durante la mañana del sábado y el domingo. Las afecciones se concentrarán entre las 7.00 y las 13.00 horas, coincidiendo con el desarrollo de las pruebas deportivas del MTRI Alicante 2026 y los cortes en avenidas clave como Juan Bautista Lafora, Jovellanos y la avenida de Villajoyosa. Líneas afectadas el sábado Durante la jornada del sábado sufrirán desvíos las siguientes líneas: Línea 2 : La Florida - Sagrada Familia

: La Florida - Sagrada Familia Línea 5 : Explanada - San Agustín

: Explanada - San Agustín Línea 12 : Puerta del Mar - San Blas - Juan Pablo II

: Puerta del Mar - San Blas - Juan Pablo II Línea 21 : Alicante - Playa de San Juan

: Alicante - Playa de San Juan Línea 22 : Alicante - Cabo de la Huerta - Playa de San Juan

: Alicante - Cabo de la Huerta - Playa de San Juan CSB : lanzadera al Castillo de Santa Bárbara

: lanzadera al Castillo de Santa Bárbara C6 : Aeropuerto - Alicante

: Aeropuerto - Alicante Turibús Estas líneas modificarán parte de su recorrido habitual para evitar las zonas cerradas al tráfico, especialmente el entorno de Puerta del Mar, Postiguet, avenida de Villajoyosa y el centro histórico. Uno de los servicios más afectados será el C6 al aeropuerto, por lo que quienes tengan vuelos previstos durante la mañana del sábado deberán salir con más tiempo de antelación debido a posibles retrasos y cambios de itinerario. También las líneas 21 y 22, que conectan el centro con Playa de San Juan y Cabo de la Huerta, podrían registrar demoras por los precortes de tráfico en los accesos desde la avenida de Denia y el litoral norte. Líneas afectadas el domingo El domingo continuarán las restricciones por el Triatlón Olímpico y el Triatlón Súper Sprint, ampliándose además el número de líneas afectadas. A las modificaciones del sábado se sumarán: Línea 3 : Ciudad de Asís - Colonia Requena

: Ciudad de Asís - Colonia Requena Línea 8 : Explanada - Virgen del Remedio

: Explanada - Virgen del Remedio Línea 10 : Explanada - Gran Vía - Vía Parque - CC Vistahermosa

: Explanada - Gran Vía - Vía Parque - CC Vistahermosa Línea 13 : Explanada - Virgen del Remedio - Villafranqueza

: Explanada - Virgen del Remedio - Villafranqueza Línea 23: Alicante - San Juan - Mutxamel Las mayores complicaciones volverán a producirse en el entorno del centro, el Postiguet, Puerta del Mar y el eje litoral hacia la Albufereta y Playa de San Juan.

Pruebas previstas el sábado y el domingo

El sábado se celebrará el Triatlón Sprint, con 750 metros de natación en la playa del Postiguet, 21 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie. También tendrá lugar el Duatlón Familiar by MTRI, una prueba no competitiva para menores y familiares.

El domingo será el turno del Triatlón Olímpico, con 1.500 metros de natación, 37 kilómetros de ciclismo por el casco urbano y 10 kilómetros de carrera a pie. También se disputará el Triatlón Súper Sprint, con 400 metros de natación, 7 kilómetros de ciclismo y 2,5 kilómetros de carrera a pie.

Todas las pruebas tendrán la meta en la plaza del Ayuntamiento.

Recomendaciones para moverse por Alicante

Quienes tengan previsto desplazarse por Alicante durante el fin de semana deberán prever más tiempo en sus trayectos, especialmente si circulan por el centro, el Postiguet, Puerta del Mar, Raval Roig, la avenida de Villajoyosa o la Cantera.

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El Ayuntamiento recomienda utilizar itinerarios alternativos, evitar el vehículo privado en las zonas afectadas y consultar los desvíos del transporte público antes de iniciar el desplazamiento.