Ecologistas en Acción recurrirá la prórroga para la cantera de Cemex en Alicante

Ecologistas en Acción recurrirá la autorización que la Generalitat Valenciana ha concedido a la empresa Cemex para continuar extrayendo materiales de la Serra Mitjana hasta el 2053. El colectivo aprecia diferencias entre el proyecto presentado por la compañía en 2016 para obtener el permiso y el que finalmente ha sido validado por la conselleria. Además, la agrupación solicita que las actuaciones de restauración del entorno se ejecuten al mismo tiempo que la explotación, en vez de poder ser pospuestas hasta el final de la concesión.

El portavoz de la asociación ecologista Carlos Arribas ha señalado este jueves a INFORMACIÓN que la extracción de minerales que se prevé seguir desarrollando durante los próximos treinta años "es una actividad que genera mucha contaminación por polvo en suspensión" y que, desde el colectivo, "se desconoce si tiene la preceptiva autorización de emisiones a la atmósfera". En este sentido, ha avanzado que la agrupación ha solicitado el Plan de Restauración aprobado el pasado 7 de mayo por parte de la Dirección General de Energía y Minas, "pues difiere del original presentado en 2016, tras las correcciones obligadas por la declaración de impacto ambiental de 2023".

Además, por lo que respecta a las actuaciones de regeneración del entorno (con un presupuesto de cinco millones de euros), Arribas sostiene que "no solo puede, sino que debe realizarse de manera simultánea o progresiva a la explotación, y no esperar a que finalice la actividad para iniciar la recuperación". Esta práctica, conocida como restauración progresiva o simultánea, "es un requisito legal fundamental en la normativa actual, especialmente regulado bajo el Real Decreto 975/2009".

Autorización para 30 años más

La mina de Cemex en Fontcalent seguirá explotando el suelo de la Serra Mitjana durante 30 años más, después de que la Generalitat Valenciana haya aprobado (una década más tarde de que se iniciaran los trámites) una prórroga de la concesión hasta el próximo 2053. Como contraprestación, la compañía tendrá que asumir también trabajos de regeneración en el entorno por un coste superior a los cinco millones de euros.

En concreto, la autorización contempla la extracción exclusivamente de calizas y margas (rocas sedimentarias mixtas compuestas por una mezcla de calcita y arcilla) en una superficie total de 655.893 metros cuadrados en el término municipal de Alicante. Ahora, la compañía contará con un plazo máximo de un mes para perimetrar los vértices exteriores de la futura explotación.

Además, el proyecto de extracción también traerá consigo la necesaria regeneración del entorno, de acuerdo con la normativa ambiental vigente. En este sentido, Cemex tendrá que acometer un plan de restauración integral por valor de 5,65 millones de euros, que debe ser ejecutado antes de que finalice la prórroga, independientemente de que puedan concederse nuevas ampliaciones.