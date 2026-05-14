Educación
Equipos directivos amenazan ahora con dimitir en bloque para presionar al Consell
Más de 1.200 responsables de centros educativos se suman a un manifiesto con 46 demandas para la enseñanza pública
Equipos directivos de colegios e institutos de la provincia de Alicante y del conjunto de la Comunidad Valenciana han amenazado ahora con dimisiones en bloque si no se atienden las demandas del profesorado. Así lo han manifestado, a través de un comunicado hecho público en el cuarto día de huelga educativa y antes de que diera comienzo la reunión entre la Conselleria de Educación y los sindicatos para buscar un acuerdo.
Los responsables educativos, adheridos a un manifiesto en defensa de la educación pública, que cuenta con más de 1.200 apoyos, han advertido de que no descartan esta medida de presión colectiva, como llegó a ocurrir en Asturias, "el detonante que llevó al gobierno asturiano a rectificar y puso fin a la huelga docente en esa comunidad", han expresado.
Este documento interpela desde el mes de febrero a todos los integrantes de equipos directivos que rechazan frontalmente el deterioro que está sufriendo la educación y han tachado la situación de "insólita e insostenible".
Demandas compartidas
El manifiesto, integrado por un total de 39 reivindicaciones, va en la línea del acuerdo unitario firmado hace unas semanas tanto por los sindicatos como por las plataformas educativas. La reducción de ratios, una mayor inversión en infraestructuras, la mejora de la atención al alumnado con necesidades educativas, junto con una reducción de la burocracia y la recuperación del poder adquisitivo del profesorado, han motivado que estos equipos directivos busquen con su adhesión presionar a la Administración pública, que, según denuncian, "no está velando por sus responsabilidades y está dejando de lado a los centros educativos”.
Los equipos directivos denuncian que este manifiesto "no haya sido tratado de forma seria" por parte de la Conselleria de Educación, ya que "se ha enviado en dos ocasiones y ha quedado en papel mojado". El documento representa un paso adelante para muchos centros que, en palabras de sus direcciones, han dicho "basta".
En este sentido, insisten en la necesidad de negociar y alcanzar acuerdos teniendo en cuenta el documento unitario de reivindicaciones elaborado tanto por las plataformas educativas como por los sindicatos.
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