La Generalitat defiende una estrategia mediterránea común basada en la prevención de incendios forestales
El conseller de Territorio aboga en un foro sobre riesgos climáticos por impulsar políticas preventivas, cooperación entre regiones y grandes infraestructuras hidráulicas frente a fenómenos extremos
Reforzar la anticipación, la gestión forestal preventiva y la cooperación entre territorios mediterráneos para hacer frente al creciente riesgo de incendios forestales asociado al cambio climático. El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha abogado por estas medidas dentro de la celebración del I Med Regions Resilience Forum organizado por la Generalitat en Alicante.
El vicepresidente tercero ha participado este jueves en la mesa de debate ‘La importancia de impulsar una Agenda Regional en materia de Prevención de Riesgos Naturale-visión estratégica para un Mediterráneo resiliente’, que ha tenido lugar en Casa Mediterráneo.
Hay que reducir el riesgo antes de que ocurra la catástrofe y aumentar la capacidad del territorio para absorber impactos y recuperarse rápidamente
Durante su intervención, el vicepresidente ha subrayado que la Comunidad Valenciana es “uno de los territorios europeos más expuestos a los impactos climáticos” y ha advertido de que fenómenos como inundaciones, incendios forestales, sequías u olas de calor “son cada vez más frecuentes e intensos”, con efectos directos sobre la seguridad de las personas, las infraestructuras y sectores estratégicos.
En este sentido, ha señalado que la "resiliencia climática ya no puede entenderse únicamente como una respuesta ambiental, sino como una política estratégica de seguridad, competitividad y protección del territorio”.
Así mismo, ha defendido la necesidad de avanzar hacia un modelo basado en la prevención y la anticipación para “reducir el riesgo antes de que ocurra la catástrofe y aumentar la capacidad del territorio para absorber impactos y recuperarse rápidamente”.
Sistemas de detección temprana del riesgo de incendios
El titular de Medio Ambiente ha explicado que la Generalitat trabaja en distintas líneas de actuación para reforzar la resiliencia del territorio valenciano. Entre ellas, ha subrayado la mejora de la red meteorológica autonómica con sistemas de detección temprana del riesgo de incendios y la futura ley forestal valenciana.
Asimismo, ha resaltado que la primera estrategia verde de la Comunitat Valenciana contempla el impulso de parques inundables en zonas con mayor riesgo de inundación.
Las grandes obras hidráulicas pendientes son urgentes para reforzar la protección de las personas y reducir el riesgo de inundaciones”
Por otro lado, ha destacado la participación de la Comunidad Valenciana en proyectos europeos como desirMED, centrado en fortalecer la resiliencia climática de regiones especialmente vulnerables del arco mediterráneo mediante soluciones basadas en la naturaleza, sistemas de alerta temprana, gestión forestal preventiva y restauración de ecosistemas degradados.
Cooperación mediterránea y resiliencia climática
Martínez Mus ha incidido también en la importancia de la cooperación entre regiones mediterráneas para afrontar desafíos compartidos. “La cuenca mediterránea es un 'hotspot' climático y los riesgos trascienden las fronteras administrativas, por lo que la cooperación interregional resulta estratégica y necesaria”, ha afirmado.
En esta línea, ha defendido reforzar el intercambio de conocimiento, la investigación aplicada, la planificación territorial y la coordinación en materia de prevención y gestión de emergencias entre territorios mediterráneos.
Dana de Valencia
El conseller ha señalado además que la Generalitat está reconstruyendo infraestructuras afectadas por la dana de octubre de 2024 con criterios de resiliencia climática y ha reclamado esa misma implicación al Gobierno de España para que impulse “las grandes obras hidráulicas pendientes, que son urgentes para reforzar la protección de las personas y reducir el riesgo de inundaciones”.
Por último, Martínez Mus ha insistido en que “ningún territorio mediterráneo puede afrontar solo un desafío de esta magnitud” y ha apostado por consolidar una alianza mediterránea capaz de coordinar estrategias comunes frente al cambio climático y los riesgos naturales, donde la Comunitat Valenciana “forme parte activa de esa respuesta compartida”.
El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, también ha intervenido en el encuentro, donde ha explicado la estrategia de los parques inundables metropolitanos vinculados a las cuencas del Turia y el Poyo, “concebida por la Generalitat como una infraestructura verde capaz de actuar como barrera natural frente a inundaciones, complementar las obras de encauzamiento y reforzar la resiliencia del territorio ante fenómenos climáticos extremos”.
Corredor del río Montnegre
Según ha explicado Mérida, esta estrategia se está extendiendo también a otros puntos de la Comunitat Valenciana, como el corredor verde del Montnegre, en la provincia de Alicante, un proyecto que integrará actuaciones de regeneración ambiental y espacios preparados para mitigar el riesgo de inundaciones.
El tiempo de esperar ha pasado, tenemos que actuar, pensar en verde, pensar en infraestructuras y gestionar espacios que, además de permitirnos amortiguar todos los efectos del cambio climático, nos ofrezcan calidad de vida y protección
Así, ha explicado que este proyecto "había sido impulsado por la UA y la Diputación para conocer la historia del agua, interactuar con la naturaleza... que es fantástico, pero para nosotros todo esto tiene que estar sumado a algo fundamental: laminación del agua y protección", por lo que se han incluido estas medidas. Y ha anunciado que este año ya se verán actuaciones en este cauce del río Montnegre-Seco dentro de este proyecto.
Así, ha destacado que "el tiempo de esperar ha pasado, tenemos que actuar, pensar en verde, pensar en infraestructuras y gestionar espacios que, además de permitirnos amortiguar todos los efectos del cambio climático, nos ofrezcan calidad de vida y protección".
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