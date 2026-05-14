La izquierda busca forzar a Barcala a convocar la plaza de secretario del Ayuntamiento de Alicante

La izquierda del Ayuntamiento de Alicante busca forzar al alcalde, Luis Barcala, a resolver la situación irregular del secretario municipal. La plaza, vacante desde el año 2002, viene siendo ocupada de forma accidental por el vicesecretario, Germán Pascual, desde 2008. Pese a que la normativa autonómica da tres meses a las administraciones locales para la provisión de estos puestos, ninguno de los cinco alcaldes que han pasado por el Consistorio desde entonces ha cumplido con ello. Ahora, el PSOE, Compromís y EU-Podemos plantearán una declaración institucional para el pleno de mayo instando al equipo de gobierno del PP a activar el procedimiento de renovación.

Según destacan los grupos progresistas, la situación de provisionalidad "no puede normalizarse ni convertirse en estructural", ya que una ciudad como Alicante no debe "mantener indefinidamente sin cobertura ordinaria una función esencial para la legalidad, la fe pública municipal y el control jurídico de los órganos de gobierno". En la misma línea, la bancada de la izquierda sostiene que "no se trata de una cuestión de menor ni de una simple incidencia organizativa", sino que la prolongación de esta situación "debilita la apariencia de independencia del control interno, genera incertidumbre institucional y afecta a la confianza ciudadana en el funcionamiento regular del Ayuntamiento".

Por ello, el PSOE, Compromís y EU-Podemos proponen que el Pleno inste al equipo de gobierno a "iniciar de manera inmediata, y en todo caso, en el plazo máximo de dos meses, los procedimientos legalmente previstos para la cobertura regular del puesto de Secretaría General". También plantean que el ejecutivo local deba dar cuenta de forma mensual "de información actualizada sobre el estado de tramitación, hasta la resolución definitiva y regularización efectiva del puesto". Además, se exige solicitar "la colaboración de la Generalitat Valenciana, a través de la conselleria competente, a fin de garantizar la provisión del puesto".

"Una anomalía institucional gravísima"

La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha criticado que el gobierno de Luis Barcala continúe "normalizando una anomalía institucional gravísima" en la Secretaría General del Ayuntamiento de Alicante y ha explicado que los grupos de izquierdas exigirán al alcalde "que actúe de una vez para regularizar una situación que afecta directamente a la seguridad jurídica y al correcto funcionamiento democrático del Consistorio".

Según Barceló, "un Ayuntamiento no puede exigir a los ciudadanos el cumplimiento de la ley mientras mantiene durante años sin regularizar uno de los puestos más importantes". Por ello, lo que piden los grupos progresistas es "responsabilidad institucional" por parte del ejecutivo municipal. "Alicante lleva demasiados años instalada en una provisionalidad permanente que nunca debió producirse y lo más grave es que Barcala ya ni siquiera intenta resolverla, pese a que el colegio profesional ha advertido expresamente de que esta situación es irregular” ha manifestado Barceló.

Desde Compromís, Rafa Mas ha acusado al PP de "de tener secuestrado el Ayuntamiento de Alicante" y de "haber hecho saltar por los aires todos los mecanismos de control municipal". El edil valencianista ha recordado que su formación ya ha acudido al Gobierno de España "para conocer qué medidas piensa adoptar para reforzar dichos controles y obligar al Ayuntamiento a convocar las plazas de altos funcionarios necesarias para garantizar la legalidad, la transparencia y la correcta fiscalización de la gestión municipal" en el Consistorio.

"Nos preocupa profundamente la escasez de funcionarios habilitados nacionales en el Ayuntamiento de Alicante, una situación que perjudica el control interno y la organización municipal. Ya advertimos, tras la trama de las viviendas públicas protegidas, de que el Gobierno de España debía actuar y evaluar si los mecanismos de control en el consistorio están funcionando correctamente", ha apuntado Mas.

Por su parte, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, ha incidido en que "mientras algunos han preferido guardar silencio o quedarse en declaraciones demasiado ambiguas", desde su agrupación defienden que "la legalidad democrática no puede relativizarse según convenga políticamente".

El líder de la coalición defiende que "la Secretaría General es una pieza clave para garantizar el control y la seguridad jurídica del Ayuntamiento", y no puede continuar "durante años en situación irregular como si no pasara nada". "Nosotros no venimos a mirar hacia otro lado, sino a exigir que la institución cumpla la ley y por eso presentamos esta iniciativa", ha zanjado.